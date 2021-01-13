الديلاوي لـ«بوابة الوسط»: ترقبوا الترسانة في ثوبه الجديد بعد التغييرات الجذرية للمنشآت

خالد الديلاوي يتوسط رجال الترسانة (فيسبوك)

أكد رئيس نادي الترسانة الليبي، خالد الديلاوي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارته يعمل بروح الفريق الواحد ويعد جمهور الترسانة بإحداث تغيير جذري بالنادي فى الفترة القريبة المقبلة.

وأضاف قائلا: «سنولي اهتماما كبيرا بالبنية التحتية والبحث عن مواقع استثمار جديدة للنادي، بالتعاون ‏مع عدد من الشركات الليبية لتطوير مرافق النادي، وبدأنا فعلا في إنشاء بوابة النادي وحجرات تغيير الملابس وصيانة الصالة الرياضية».

وأكمل: «في برنامجنا إنشاء مبنى إداري وفندق وحوض سباحة وطب رياضي وصالة للإعداد البدني، ومقهى يجمع الرعيل الأول بالجيل الجديد، وشكلنا لجنة لمتابعة استثمارات النادي برئاسة عضو اللجنة الإدارية وليد البكوش، والعضو القانوني ماجد خشخوشة والعضوين أشرف فحيمة وبشير المحجوب».

وأوضح بخصوص الناشئين قال: «عاقدين العزم على تطوير الفئات السنية في مختلف الألعاب بالتعاقد مع مدربين مؤهلين، وأسندنا مهمة تدريب ناشئي كرة القدم للاعب السابق عبدالحكيم السويح، وفريق الكبار تحت إشراف المدرب محمود بن ضو، وسيكون لنا اهتمام بالألعاب الفردية ومن بينها ألعاب التايكوندو والجودو والووشو».

وواصل الديلاوي حديثه قائلا: «أعطينا الفرصة هذا العام لكل اللاعبين للبقاء في النادي، ومن اختار غير ذلك ذهب دون أي شرط، ولم نتحصل على درهم واحد لعدد من اللاعبين الذين غادروا النادي، على أن تكوين نواة فرق النادي من خلال مضاعفة الاهتمام بفرق البراعم والأشبال، مع توفير كل متطلباتهم لتحقيق أفضل النتائج على غرار فريق الكرة الطائرة بالنادي المتوج ببطولة العرب العام 1978».

واختتم حديثه قائلا: «طموحاتنا وأهدافنا كبيرة، ولتحقيقها لا بد من تكاتف الجهود والعمل الجماعي والبعد عن الأنا والمركزية في القرارات، لذا ترقبوا نادي الترسانة بوجه مغاير خلال العامين المقبلين. وبخصوص الدعم لم نتلق أي دعم من أي جهة حكومية، وهناك وعود من الدكتور بشير القنطري رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بذلك».