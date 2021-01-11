الورفلي جاهز مع الرجاء المغربي للإسماعيلي في نصف كأس العرب.. الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 04:26 مساء
الورفلي في دفاع الرجاء المغربي (أرشيفية : الإنترنت)

يدخل المدافع الدولي الليبي سند الورفلي في مواجهة جديدة اليوم الإثنين مع فريقه «الرجاء البيضاوي» المغربي، عندما يستضيف بمدينة مراكش، فريق «الإسماعيلي» المصري، في إياب نصف نهائي كأس البطولة العربية، بطولة محمد السادس، للأندية الأبطال.

ينتظر فريق «الاتحاد» السعودي الفائز من تلك المباراة في النهائي، بعد أن تجاوز مواطنه «الشباب في المربع الذهبي بالتعادل (2- 2) ذهابًا، ثم فوز مثير (2-1) في لقاء العودة.

وانتهت مباراة الذهاب بين «الرجاء» و«الإسماعيلي» في مدينة الإسماعيلية، بفوز الأخير (1-0)، سجله اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء، ويمتلك الإسماعيلي أكثر من فرصة لبلوغ النهائي الحلم، منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد بشرط التسجيل.

في المقابل، لا يملك «الرجاء» أي خيار سوى الفوز بفارق هدفين، أو تكرار نتيجة مباراة الذهاب، والاحتكام لركلات الترجيح، كحل أخير لتحديد هوية المتأهل للمباراة النهائية.

واستهل «الرجاء» مشواره في البطولة من دور الـ32، أمام «هلال» القدس الفلسطيني، وحقق الفوز ذهابًا (1-0)، وكرر انتصاره في الإياب بنتيجة (2-0).

أما «الإسماعيلي» فقد التقى نظيره «الأهلي بنغازي، وفاز على ملعبه في الذهاب (4-2)، ثم خسر إيابًا (0-1)، لكنه اقتنص بطاقة العبور للدور التالي.

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