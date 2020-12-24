المنتخب الوطني للشباب يفرض التعادل على المغرب في بطولة شمال أفريقيا

المنتخب الوطني للشباب. (المركز الإعلامي)

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة المباراة التي جمعت بين المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عامًا، أمام نظيره المغربي، في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها في موريتانيا.

جاءت أولى الفرص في الدقيقة الـ21 للمنتخب المغربي بعد تسديدة قوية، ولكن تصدى لها حارس ليبيا أيمن التيهار، وفي الدقيقة 30 حصل المغرب على ركلة جزاء نجح اللاعب أسامه ترغلين، في تنفيذها بنجاح لينتهي الشوط الأول بتقدم المغرب بهدف دون رد.

وفي بداية الشوط الثاني تمكن المنتخب الوطني من فرض سيطرته مبكرًا، وتمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب محمد خليل، في الدقيقة 47 بعد متابعة لركلة ركنية.

بهذه النتيجة رفع منتخب المغرب رصيده إلى النقطة الخامسة، ضامنًا التأهل إلى أمم أفريقيا للشباب في موريتانيا، في المقابل رفع المنتخب الوطني رصيده إلى النقطة الرابعة، وتتبقى له مباراة حاسمة أمام شقيقه تونس، ستحسم خلالها بطاقة التأهل الثانية لأمم أفريقيا.

وفي حالة الفوز أو التعادل للمنتخب الوطني أمام تونس في المباراة المقبلة، سيتأهل مع المغرب ولا بديل أمام تونس سوى الفوز فقط من أجل التأهل برفقة المغرب.