ليبيا تودع أول وزير للشباب والرياضة أحمد عبدالسيد صويدق

أحمد صويدق أول وزير للشباب والرياضة في تاريخ ليبيا. (إنترنت)

ودّعت مدينة بنغازي اليوم الخميس، أحد رموزها الوطنية الكبيرة وهو الحاج أحمد صويدق أول وزير للشباب والرياضة في تاريخ ليبيا.

أحمد صويدق من مواليد العام 1918 بمدينة طبرق، وهو مؤسس ورائد للحركة الرياضية في ليبيا وأول وزير للشباب والرياضة، والوحيد الذي تقلد ذلك المنصب في تلك الفترة، حيث تولى رئاسة الوزارة خلال الفترة من الرابع من شهر أبريل العام 1967 وحافظ على منصبه حتى 31 من شهر أغسطس 1969.

وقبل العام 1967 كان الإشراف على قطاع الشباب والرياضة من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي كان يتولاها عبدالمولى لنقي، وبعد قبول طلب ليبيا استضافة الدورة الرياضية العربية الخامسة في سبتمبر العام 1969، وقبل انطلاق الدورة العربية بالقاهرة العام 1965 وقع عبدالمولى لنقي عقود إنشاء المدينتين الرياضيتين بطرابلس وبنغازي، وهو أكبر مشروع ضخم وإنجاز كبير للرياضة الليبية.

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وعندما تولى أحمد صويدق وزارة الشباب والرياضة كان يتابع مراحل البناء، وكان يحث الشركة المتعاقد معها من خلال متابعته المستمرة على أهمية الإسراع في إنجاز المدينتين الرياضيتين حتى قبل انتهاء مدة العقد.

يقول أحمد صويدق: «عندما صدر المرسوم الملكي الكريم لإنشاء وزارة الشباب والرياضة وتكليفي بمهمة وزيرًا لها في هذه الأثناء كانت لدي رغبة شديدة في أن أواصل جهودي في مجال الاقتصاد الذي اكتسبت خلال وجودي في قطاعه خبرة إدارية جيدة، لذلك فقد أبديت وجهة نظري هذه أمام السيد حسين مازق، رئيس الوزراء، الذي فاجأني بالرد الذي أسعدني».

وأضاف: «شعرت بحجم التقدير الذي نلته عندما تم تكليفي بمهام وزارة الشباب والرياضة، حيث قال لي اختيارك جاء مباشرة من الملك لهذا المنصب المهم والجديد، فقد سبق أن شاهدك الملك في إحدى المباريات عندما كان أميرًا في مصر، والتي جمعت بين فريق الجيش الليبي وفريقًا إنجليزيًا».

وتابع:«جاء تأسيس وإنشاء وزارة الشباب والرياضة في إطار سعي الدولة الاهتمام بجميع القطاعات الإدارية والإنتاجية من أجل قيام الدولة الحديثة».

كما تولى الراحل رئاسة مجلس إدارة معرض طرابلس الدولي عندما كان يشغل منصب وزير الاقتصاد من العام 1965 وحتى العام 1967، وكانت تلك المرحلة بفضل جهوده فترة زاهية وذهبية شهدت بروز وظهور وإقامة العديد من الأحداث الرياضية، من أبرزها استحداث دورة معرض طرابلس الرياضية الدولية.

والتي انتظمت وتواصلت سنويا بمشاركة العديد من المنتخبات العربية والأجنبية في مختلف الألعاب، وساهم في دعمها واستمرارها سنويا، ووفرت فرصة مجانية للاحتكاك وكسب الخبرة لمنتخباتنا الدولية.