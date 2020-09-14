المعروق والهوش يتوجان ببطولة ليبيا للكرة الشاطئية

جانب من منافسات الطائرة الشاطئية (أرشيفية : الإنترنت)

تُوج الثنائي الدولي فؤاد المعروق وسلطان الهوش، بكأس الترتيب الأول لبطولة ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية صيف 2020 التي أقيمت خلال يومي 11 و12 سبتمبر الجاري، على شواطئ الشركة الليبية للحديد والصلب بمدينة مصراتة.

وجرى تنظيم البطولة تحت إشراف وتنظيم من نادي التصدي مصراتة ورعاية من الشركة الليبية للحديد والصلب، والتي شارك فيها 21 فريقًا من مختلف المناطق الليبية في حضور مميز لأغلب المناطق الليبية في الشرق والغرب والوسط والعديد من الشخصيات الرياضية والمهتمين بالشأن الرياضي والكرة الطائرة الشاطئية في ليبيا.

يذكر أن الثنائي الدولي المعروق والهوش توجا الأسبوع الماضي بكأس بطولة ليبيا السلام للكرة الطائرة الشاطئية التي أقيمت على شواطئ نادي الرمال بالعاصمة طرابلس .