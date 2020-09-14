المعروق والهوش يتوجان ببطولة ليبيا للكرة الشاطئية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 10:14 مساء
جانب من منافسات الطائرة الشاطئية (أرشيفية : الإنترنت)

تُوج الثنائي الدولي فؤاد المعروق وسلطان الهوش، بكأس الترتيب الأول لبطولة ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية صيف 2020 التي أقيمت خلال يومي 11 و12 سبتمبر الجاري، على شواطئ الشركة الليبية للحديد والصلب بمدينة مصراتة.

وجرى تنظيم البطولة تحت إشراف وتنظيم من نادي التصدي مصراتة ورعاية من الشركة الليبية للحديد والصلب، والتي شارك فيها 21 فريقًا من مختلف المناطق الليبية في حضور مميز لأغلب المناطق الليبية في الشرق والغرب والوسط والعديد من الشخصيات الرياضية والمهتمين بالشأن الرياضي والكرة الطائرة الشاطئية في ليبيا.

يذكر أن الثنائي الدولي المعروق والهوش توجا الأسبوع الماضي بكأس بطولة ليبيا السلام للكرة الطائرة الشاطئية التي أقيمت على شواطئ نادي الرمال بالعاصمة  طرابلس .

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة العالمية» تعقب على ارتفاع الوفيات والإصابات في أوروبا.. «سيصبح الأمر ...
دولى
9.8 مليار دولار خسائر الإقفالات النفطية خلال 241 يوما
ليبيا
مقابلة خاصة مع الإعلامي محمود شمام
فيديو
جيفري فيلتمان: تركيبة المشاورات الليبية في سويسرا والمغرب صممها المشاركون ...
ليبيا
غلق باب التسجيل في برنامج «الرئاسي» لتشغيل الشباب اليوم
ليبيا
5 بطاقات حمراء و14 صفراء.. مارسيليا يضرب سان جيرمان في معركة الكلاسيكو الفرنسي
رياضة عالمية
الحرائق تواصل اجتياح الساحل الغربي الأميركي.. واتهامات لترامب بإنكار «التغير ...
دولى
«مكافحة الأمراض» يشرح أسباب عدم احتساب نسبة الشفاء الحقيقية من «كورونا»
ليبيا
واشنطن «قلقة للغاية» من تحركات تركيا في شرق المتوسط
دولى
شمام: «عقيلة صالح رئيسا والسراج للحكومة».. صيغة مطروحة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
السفارة الأميركية: المشير حفتر التزم شخصيا بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة ...
ليبيا
روسيا تبدأ توزيع لقاح «سبوتنيك» ضد فيروس «كورونا المستجد» على الأقاليم
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف سبب فقدان مرضى «كورونا» حاستي الشم والتذوق