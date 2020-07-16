تعرف إلى الفرق المتأهلة في كأس القدم المصغرة

جانب من منافسات كأس كرة القدم المصغرة. (إنترنت)

اختتمت أمس المرحلة الأولى لبطولة كأس القدم المصغرة، التي أقيمت مبارياتها على ملعبي مديني القلعة والرحيبات، وبعد ثلاث مباريات جاء الترتيب العام بالمجموعات الأربع على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

تأهل فريق الازدهار بالقلعة بالعلامة الكاملة بتسع نقاط من ثلاث مباريات، وله 11 هدفا، وبقيت شباكه نظيفة دون اهتزاز، وجاء ثانيًا الاعتصام بالرياينة فاز في مباراتين وفقد واحدة، وجمع في رصيده ست نقاط له من الأهداف ستة وعليه مثلها، وثالث المجموعة فرسان القلعة، فاز في مباراة واحدة وفقد النتيجة في مباراتين، وفي رصيده ثلاث نقاط له من الأهداف تسعة وعليه مثلها، وجاء رابع الترتيب في هذه المجموعة العبور، بعدما فقد النتيجة في مبارياته الثلاث التي خاضها، وله أربعة أهداف وعليه 15 هدفًا ورصيده دون نقاط.

المجموعة الثانية:

تصدرها الشبيبة وبالعلامة الكاملة تسع نقاط من ثلاث مباريات، وله 18 هدفا وعليه سبعة أهداف، وجاء ثانيا الازدهار 2 برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وخسارة، له من الأهداف ثمانية وعليه ستة، وبفارق الأهداف جاء صقور الخلايفة ثالثا بأربع نقاط من فوز واحد ومثلها خسارة وتعادل، ورابع الترتيب النضال دون نقاط من ثلاث مباريات له خمسة أهداف وعليه عشرة أهداف.

المجموعة الثالثة:

تصدرها فريق ونزريف برصيد ست نقاط من فوزين وخسارة واحدة، له من الأهداف تسعة وعليه ستة أهداف، وجاء ثانيا نجوم الرجبان برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات، له من الأهداف 12 وعليه سبعة، وبفارق هدف واحد جاء الوحدة بالزنتان ثالثا في رصيده أربع نقاط وله 11 هدفا وعليه سبعة أهداف، وجاء الرفاق رابعًا برصيد ثلاث نقاط من فوز واحد وخسارتين له من الأهداف سبعة وعليه 16 هدفا.

المجموعة الرابعة:

تصدرها فريق شهداء عبدالجليل بالعلامة الكاملة تسع نقاط من ثلاث مباريات له 18 هدفا وعليه سبعة أهداف، وجاء الانتصار ثانيا برصيد ست نقاط من فوزين وخسارة، له من الأهداف تسعة وعليه أربعة أهداف، وثالث الترتيب لرابطة الأهلي الزنتان، من فوز وخسارتين له ثمانية أهداف وعليه سبعة أهداف، ورابع الترتيب شباب طمزين دون نقاط من ثلاث مباريات له أربعة أهداف وعليه 19 هدفًا.

يشار إلى أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس ليبيا لكرة القدم المصغرة، قررت إلغاء جميع البطاقات الصفراء والحمراء، التي احتسبت على لاعبي الفرق المتأهلة لدور الثمانية، ويحق لأي فريق من الفرق المتأهلة إضافة لاعب واحد فقط لقائمة الفريق في حالة عدم استكماله العدد المطلوب أي 14 رياضيا.

كما يحق للفرق المتأهلة للدور ربع النهائي تغيير رياضي واحد فقط من قائمة الفريق في حالة كانت القائمة مستوفية العدد المطلوب، مع التأكيد أن اللاعب المضاف لم يشارك في البطولة مع أي فريق. والالتزام التام بتوقيت المباريات المعلن عنه ولن يتم التهاون في هذا الأمر، وأيضا الالتزام ببروتوكول البداية والنهاية في كل مباراة، وفى حالة انتهاء المباراة بالتعادل يتم اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية مباشرة.