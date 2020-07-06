أكاديمية «وسباك برشلونة» تجهز دورة لمدربي ليبيا

«وسباك ليبيا» تواجه برشلونة (إنترنت)

بدأت أكاديمية «وسباك برشلونة» في ليبيا، التجهيز لتنظيم دورة لمدربي كرة القدم فى ليبيا، بحسب ما أفاد مدير الأكاديمية محمد حواس «بوابة الوسط».

وأضاف حواس، أن الدورة تقام في تونس العام الحالي 2020، ومدتها أسبوعان، وتستهدف 30 مدربًا ليبيًّا من المتخصصين في قطاعات الناشئين والفئات السنية المختلفة.

وأوضح أنه تمت مخاطبة اتحاد الكرة وإدارته الفنية لترشيح مدربين من كافة مناطق ليبيا، مشيرًا إلى أن الدورة تهدف لتحسين وتطوير مهارات المدربين بالطرق والأساليب العلمية الحديثة، ويحاضر فيها خبراء من إيطاليا وإسبانيا معتمدين لدى الاتحاد الأوروبي و«فيفا».