ليبيا تشارك في ملتقى الأمناء بالاتحادات العربية للدراجات

المدير الإداري للاتحاد الليبي للدراجات عزالدين النعاس. (إنترنت)

شارك المدير الإداري للاتحاد الليبي للدراجات، عزالدين النعاس، في الملتقى الرياضي للأمناء العاملين بالاتحادات العربية للدراجات، الذي أُقيم السبت الماضي الموافق 4 يوليو 2020 وبمشاركة 18 دولة عربية عبر الإنترنت.

وناقش السيد عزالدين، خلال الاجتماع جدول الأعمال المرفق وأهم النقاط التي جاءت به، خاصة فيما يتعلق بالوضع الحالي في التعامل مع فيروس «كورونا».

كما شرح آلية عمل الاتحادات مع هذه الجائحة وتذليل الصعوبات للتدريبات، وأيضًا تمت مناقشة بعض العوائق التي تواجه بعض الاتحادات، وذلك حسب صفحة الناطق الإعلامي بالاتحاد عبر «فيسبوك».