الرياضة الليبية تودع حارس منتخب ليبيا ونادي الجزيرة

حارس مرمى فريق الجزيرة والمنتخب الوطني السابق لكرة القدم بشير غريبة. (أرشيفية : إنترنت)

ودعت الرياضة الليبية اليوم، حارس منتخب ليبيا لكرة القدم ونادي «الجزيرة» بزواره، في سبعينات القرن الماضي، بشير ناجي غريبة عن عمر ناهز 63 عامًا.

والفقيد التحق بصفوف نادي «الجزيرة» بزواره في العام 1973 ودافع عن ألوانه حتى اعتزاله 1989 ولعب لمنتخب ليبيا من العام 1975 إلى 1981 ولعب ضد منتخبات المغرب ومصر وسورية وتونس والبحرين وتركيا وماليزيا ويوغسلافيا ومالطا وإيران.

في سجل الفقيد غريبة قرابة 300 مباراة محلية و35 مباراة دولية، ومن المدربين الذين أشرفوا على تدريبه الإنجليزي برادلي وسيمون وفرحات سالم وفرحات الغالي وميلود عريبي.