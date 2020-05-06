المهداوي الساحلي.. علامة بارزة في الدوريات الرمضانية

المهداوي الساحلي. (إنترنت)

يعد المهداوي الساحلي شخصية رياضية بنغازية عريقة بامتياز، وهو علامة بارزة وفارقة في الدوريات الرمضانية لملاعب كرة القدم الصغيرة.

بدأت علاقته بالرياضة وكرة القدم مبكرًا وعشق ناديه الأهلي بنغازي منذ الصغر، وعاصر مبارياته وبطولاته ونجومه من مختلف الأجيال، واشتهر لكونه أحد اللاعبين البارزين والمهتمين بملاعب كرة القدم الصغيرة الشهيرة بالستاك، والدوريات الرمضانية التي ربطته بها علاقة وطيدة منذ بداية السبعينات.

وكان يقيم ويشرف على تنظيم هذه الدوريات والمباريات وكان قائدا لفريقه ومشرفا عليه، وكثيرا ما قاده للتتويج بعديد البطولات الرمضانية، وأخيرًا عاد مع رفاق جيله من رفاق العمر والذكريات لاستعادة الزمن الكروي الجميل، في مهرجان الوفاء الذي أقيم بملعب الضريح، وهو الملعب الذي شهد انطلاق أول دوري ستاك ببنغازي، وتميز بمشاركة أبرز وألمع نجوم الكرة الليبية، وحظى بمتابعة وحضور جماهيري كبيرين.