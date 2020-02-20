أساريا يخسر مباراته الأولى في البطولة العربية للكرة الطائرة

جانب من مباراة أساريا والأهلي المصري في البطولة العربية للكرة الطائرة. (موقع ريميسا)

خسر الفريق الأول للكرة الطائرة لنادي أساريا، أمام نظيره فريق الأهلي المصري، بنتيجة 3 أشواط دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم، في البطولة العربية للكرة الطائرة رقم (38) بصالة المقاولون العرب.

وجاءت نتيجة أشواط المباراة بين الفريق الليبي ونظيره المصري كالتالي: (25-15) و(25-16) و(25-16).

وتقام البطولة العربية للكرة الطائرة رقم 38 بمصر، وتستمر حتى يوم 27 فبراير الجاري، على ملعب الصالة المغطاة رقم 4 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي، وصالة نادي المقاولون العرب بالجبل الأخضر، بمشاركة 17 فريقًا عربيًا.