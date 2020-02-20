أساريا يخسر مباراته الأولى في البطولة العربية للكرة الطائرة

خسر الفريق الأول للكرة الطائرة لنادي أساريا، أمام نظيره فريق الأهلي المصري، بنتيجة 3 أشواط دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم، في البطولة العربية للكرة الطائرة رقم (38) بصالة المقاولون العرب.
وجاءت نتيجة أشواط المباراة بين الفريق الليبي ونظيره المصري كالتالي: (25-15) و(25-16) و(25-16).
وتقام البطولة العربية للكرة الطائرة رقم 38 بمصر، وتستمر حتى يوم 27 فبراير الجاري، على ملعب الصالة المغطاة رقم 4 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي، وصالة نادي المقاولون العرب بالجبل الأخضر، بمشاركة 17 فريقًا عربيًا.