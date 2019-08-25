الاتحاد يضرب موعدًا مع «أحسينة أغادير» المغربي في الكونفدرالية

نجح نادي «الاتحاد» في التأهل لدور الـ32 في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي بعد الفوز الثمين الذي حققه على بطل النيجر نادي «الجيش» النيجري ضمن تصفيات الدور التمهدي من كأس الكونفدرالية بنتيجة 2-0في المباراة التي أُقيمت بينهما بملعب الشاذلي زويتن بتونس، وسيلتقي «الاتحاد» في الدور الثاني فريق «أحسينة أغادير» المغربي بعد ثلاثة أسابيع.

وتمكن «الاتحاد» من الفوز بنتيجة هدفين دون مقابل، أحرز الأول منهما الهاجم محمد زعبيه من ضربة ثابتة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول، وفي الشوط الثاني استمر تقدم «الاتحاد» بهدف واحد حتى نجح اللاعب البديل محمد الطبال في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 85.

ونزل فريق «الاتحاد» الشوط الأول بتشكيل ضم محمد الفرجاني في حارسة المرمى وطلال فرحات والمعتصم صبو وعبد العزيز بالريش وناجي دارة في خط الدفاع، وفي خط الوسط ربيع شادي وعبد العاطي العباسي ومعاذ عيسى وامحمد مفتاح وعمران سالم ومحمد زعبيه. وفي الشوط الثاني خرج ربيع شادي وعمران سالم وعبد العاطي العباسي، ودخل مؤيد القريتلي وصهيب سليمان ومحمد الطبال.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.