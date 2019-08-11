الاتحاد يفرط في الفوز بالنيجر ويؤجل الحسم إلى مبارة الإياب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أغسطس 2019, 09:04 مساء

تعادل فريق الاتحاد بطل كأس ليبيا، أمام فريق الجيش النيجري بنتيجة «1-1» بمبارة الذهاب في إطار الدور التمهيدي من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

وأنهى فريق الاتحاد الشوط الأول بالتعادل بنتيجة التعادل «1-1» حيث افتتح التسجيل عن طريق لاعبه مؤيد القريتلي، بينما حقق هدف التعادل لفريق الجيش النيجري، اللاعب عبد المومن أمادو.

ودخل فريق الاتحاد بتشكيلة ضمت مراد الوحيشي في حراسة المرمى، وعبد الله الشريف، وعبدالعزيز الصويعي، وناجي درا، وأحمد الكيلو، وطلال فرحات، في الدفاع، أما خط الوسط فتكون من أيوب حمدي، وصهيب بن سليمان، وربيع شادي، ومؤيد القريتلي، أما الهجوم فتشكل من الثنائي، عبدالعاطي العباسي ومحمد زعبية.

وبهذه النتيجة يمنح الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف في مبارة الإياب ورقة الترشح  للدورالقادم لفريق الاتحاد.
وسيلتقي الفريقان بمواجهة الإياب في 23 أغسطس الجاري بتونس بدل طرابلس بسبب الحظر المفروض على الملاعب الليبية.

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