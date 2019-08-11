النصر يفقد مبارة بانغي وينتظر الحسم في القاهرة

تشكيلة فريق النصر التي خاض مبارة الذهاب أمام نادي موكاف. 11 أغسطس 2019. (المركز الإعلامي لنادي النصر)

فقد فريق النصر بطل الدوري الليبي، مبارة الذهاب أمام نادي موكاف بطل أفريقيا الوسطى بهدف لصفر في إطار الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف المبارة الوحيد في الدقيقة 30 من الشوط الثاني من المبارة التي جرت بملعب بارثيليمي بوغاندا بالعاصمة بانغي، حيث أنهى فريق نادي النصر، الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

ودخل المدرب محمد الككلي بتشكيلة ضمت فتحي الطلحي في حراسة المرمى، وعبد الله الشريف، وحامد الثلبه، وصدام الورفلي، وربيع اللافي، في الدفاع، بينما شهد خط الوسط عودة الدولي المخضرم أحمد سعد، وعبد الله بلعم، وأحمد الحاسي، ومهند بوعجيلة، أما الهجوم فتشكل من الثنائي، خالد مجدي وفراس شليق.

وفي الشوط الثاني أجرى المدرب محمد الككلي تغيير في خط الوسط بخروج أحمد الحاسي ودخول أسامة البدوي.

وتمنح هذه النتيجة لفريق النصر فرصة التعويض وخطف ورقة الترشح للدور القادم بشرط أن يتجاوز النصر منافسه نادي موكاف بفارق هدفين.

وسيلتقي الفريقان بمواجهة الإياب في 23 أغسطس الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، بدل مدينة بنغازي، وذلك بسبب الحظر المفروض على الملاعب الليبية.