إدارة الأهلي طرابلس: الاتحاد المغربي تأخر في إنهاء إجراءت التأشيرة لمدة 8 أيام

اتهمت إدارة نادي الأهلي طرابلس الاتحاد المغربي لكرة القدم «الجامعة المغربية» بالتأخير في إنهاء إجراءات تأشيرة الدخول لفريقها لمدة 8 أيام، مشيرة إلى أن فريق الأهلي «سيدخل الملعب غدًا الأحد، حيث اللوائح تفصل في ذلك ولجنة الانضباط في الاتحاد العربي».

وقالت إدارة أهلي طرابلس في بيان صدر مساء السبت حول مباراة فريقها مع الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال العرب: «إن إدارة الأهلي تلقت رسالة من الاتحاد المغربي ونادي الوداد تفيد بأن موعد تقديم التأشيرة يوم 1 أغسطس 2018 وقامت إدارة الأهلي بإرسال كل البيانات وصور الجوازات في الموعد المحدد على تمام الساعة 10:30 صباحًا، وحسب الاتفاق وكل المراسلات محفوظة بملف خاص بالبطولة العربية».

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كما قامت إدارة النادي بـ«حجز تذاكر سفر على يوم الثلاثاء 7 أغسطس 2018 7 صباحاً، وأرسلت موعود الوصول لتعلم به الجامعة المغربية حتى تتمكن من تجهيز التأشيرة قبل موعد الرحلة».

وقالت إدارة الأهلي إنه «للأسف لم تجهز التأشيرات إلا يوم 8 أغسطس 2018 ومن هنا دخلنا في مرحلة أخرى وهي إيجاد طائرة تقل البعثة للمغرب خلال 24 ساعة على أن يتحمل الاتحاد العربي مصاريف النقل لأن الخطأ من الإخوة بالمغرب ونحن غير مسؤولين على ذلك».

ولفتت إدارة الأهلي إلى أنه «لم يتم توفير طائرة إلا يوم الجمعة الساعه السابعة مساءً، ووصلت المطار 10:30 مساءً، ودخلت البعثة الفندق الساعة 12:30 صباح اليوم السبت».

واعتبرت إدارة الأهلي أن «حق إقامة المباراة اليوم السبت أُسقط وذلك بسبب عدم توافر شرط 24 ساعة لإقامة المباراة، ولهذا السبب طلبنا التأجيل ليوم الأحد، ولم ولن نتنازل عن حقنا الذي كفلته لنا اللوائح والقوانين، هذا باختصار ما حدث».

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وأشارت إدارة الأهلي طرابلس إلى أن رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم «لا يعلمون شيئًا باستثناء السيد ناصر الصويعي الذي كان متعاونًا بشكل شخصي وفي حدود صلاحياته».