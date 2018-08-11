عاجل: أزمة كبيرة للأهلي طرابلس في المغرب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 11 أغسطس 2018, 03:57 مساء
بعثة فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم (المركز الإعلامي)

رفضت إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي إقامة مباراة الذهاب أمام الأهلي طرابلس «الزعيم»، الأحد، بعد قرار الاتحاد العربي لكرة القدم تحديد يوم الأحد، موعدًا بديلاً عن يوم الجمعة، الذي كان مقررًا للفريقين، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال العرب.

وتسببت بعض المشاكل الإدارية من عدم حصول بعثة «الزعيم» على التأشيرة المغربية، وغياب رحلة الطيران في تأخير وصول الفريق، الأمر الذي دفع الاتحاد العربي للتدخل الخميس لإنقاذ الموقف الشائك، وإعلان الأحد موعدًا بديلاً.

يأتي هذا قبل أن يفجر مسؤولو الوداد أزمة جديدة بإعلان رغبتهم في خوض المباراة، اليوم السبت، وبعد قليل لصعوبة اللعب الأحد بسبب انشغال الفريق في تحضيرات الموسم الجديد الذي يضم منافسات محلية وأفريقية.

وأعلن رئيس نادي الوداد، سعيد الناصري، أن فريقه سيذهب للملعب وينتظر الأهلي مساء اليوم السبت، بينما أكد مراقب المباراة أن غياب التوافق بين الفريقين سيصنع أزمة.

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