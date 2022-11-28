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إيران تستدعي السفير الألماني احتجاجا على قرار مجلس حقوق الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 01:17 مساء
إيران تستدعي السفير الألماني احتجاجا على قرار مجلس حقوق الإنسان
امرأة تحمل صورة الشابة الإيرانية مهسا أميني، خلال مسيرة لدعم المحتجّين في إيران، في ساحة الجمهورية في باريس، 29 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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استدعت إيران السفير الألماني لديها الإثنين، بعدما قدمت بلاده مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نتج عن تبنّيه تشكيل لجنة تحقيق دولية في قمع الاحتجاجات في إيران.

وأعربت السلطات الإيرانية، عن غضبها بعد تبنّي القرار الخميس، الذي جرى تقديمه من قبل ألمانيا وأيسلندا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت وكالة «إرنا» الرسمية، «بعد مبادرة ألمانيا لعقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن الأحداث الأخيرة في بلادنا، تمّ استدعاء السفير الألماني إلى وزارة الخارجية».

«لن نتعاون مع أي آلية»
من جهتها، أكدت الوزارة أنّ إيران «لن تتعاون مع أي آلية تُحدَّد على أساس هذا القرار المبني على نهج سياسي والذي يُستخدم كأداة»، مكرّرة «الرفض التام»، للقرار ومعربة عن احتجاجها على «التصريحات التي لا أساس لها من الصحة للسلطات الألمانية».

وفي الأسابيع الأخيرة، استُدعي سفراء عدّة دول من بينها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، لتقديم مذكّرات احتجاج إليهم.

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وقررت الدول الـ47 الأعضاء في أعلى هيئة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، خلال اجتماع عاجل عُقد بمبادرة من ألمانيا وأيسلندا، تعيين فريق من المحقّقين لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بحملة قمع الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ شهرين.

واندلعت موجة الاحتجاج إثر وفاة مهسا أميني، الشابة الكردية الإيرانية البالغة 22 عاماً، بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وتُدين السلطات «أعمال شغب» متّهمة الغرب بالتحريض عليها.

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