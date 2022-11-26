إيطاليا.. قتيل ومفقودون في انزلاق تربة في جزيرة إيسكيا

القاهرة - بوابة الوسط

قضت امرأة فيما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين إثر تساقط أمطار غزيرة تسببت في انزلاق تربة السبت في جزيرة إيسكيا الإيطالية على ما أعلن مسؤول محلي.

واجتاحت موجة من الأوحال والركام بلدة كازاميشيولا تيرمي الصغيرة في ساعة مبكرة السبت وغمرت منزلا، جارفة معها سيارات وصولا إلى البحر، حسبما ذكرت تقارير إعلامية وأجهزة الطوارئ، وفق «فرانس برس».

وقال محافظ نابولي كلاوديو بالومبا في مؤتمر صحافي إن الضحية الأولى امرأة عثر عناصر الإنقاذ على جثتها. وأضاف أن عددا من الأشخاص الذي أعلن فقدانهم في وقت سابق، عُثر عليهم وهم بخير، من بينهم عائلة لديها رضيع. لكن نحو عشرة أشخاص كانوا حتى منتصف فترة بعد الظهر لا يزالون في عداد المفقودين.

استمرار الأمطار والرياح القوية

وتعرقلت جهود الإنقاذ بسبب استمرار الامطار والرياح القوية، وهو ما أخر أيضا وصول العبارات ومعها تعزيزات من البر الرئيسي.

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وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي قد أكد في وقت سابق أن عددا من الأشخاص محاصرون تحت الوحول قائلا إن الوضع «خطير جدا». غير أنه نفى تصريحات لنائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني وزير البنى التحتية، أكد فيها مقتل ثمانية أشخاص قائلا إن الأمر لم يتم تأكيده.

عملية إنقاذ معقدة

تسببت الأمطار الغزيرة في سيول وحلية اجتاحت شوارع بلدة كازاميشيولا تيرمي شمال إيسكيا، الجزيرة الخلابة الواقعة قرب كابري والتي يقصدها السياح في الصيف.

واقتلعت الأشجار وتبعثرت السيارات على جانب الطرق أو في المياه، بحسب صور نشرتها أجهزة الطوارئ ووسائل إعلام محلية. وكان جهاز الإطفاء قد قال في وقت سابق إن الأوحال غمرت منزلا مضيفا أن شخصين انقذا من سيارة جرفتها السيول إلى البحر.

وفي المنطقة الأكثر تضررا في كازاميشيولا تيرمي، حوصرت 30 عائلة على الأقل في منازلها من دون ماء ولا كهرباء، فيما قطعت الأوحال والركام الطريق المؤدي إلى الحي، بحسب وكالة أنسا للأنباء.

إجلاء ما بين 150 و200 شخص

وقال المسؤولون في وقت لاحق إنهم يتوقعون إجلاء ما بين 150 و200 شخص بحلول مساء السبت والعثور على مساكن موقتة لهم. وقالت هيئة الحماية المدنية إن «جهود الأنقاذ لا تزال معقدة بسبب ظروف الطقس»، مؤكدة في الوقت نفسه أن الفرق ستواصل العمل ليلا على ضوء المصابيح.

ودعت السلطات المحلية سكان الجزيرة إلى ملازمة منازلهم حتى لا يعطلوا عمليات الإنقاذ. وتعرضت كازاميشيولا تيرمي التي تسكنها ثمانية آلاف نسمة في الشتاء، لزلزال العام 2017 أدى إلى مقتل شخصين.

ويأتي الدمار في إيسكيا بعد أسابيع على مصرع 11 شخصا بسبب تساقط أمطار غزيرة وحدوث فيضانات في وسط إيطاليا.