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روسيا تستدعي سفير وارسو بعد تصريحات حول سقوط صاروخ في بولندا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 06:23 مساء
روسيا تستدعي سفير وارسو بعد تصريحات حول سقوط صاروخ في بولندا
علم بولندا. (الإنترنت)
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استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير البولندي لدى موسكو الأربعاء في اليوم التالي لسقوط صاروخ في بولندا أثار مخاوف من تصعيد النزاع في أوكرانيا.

وأفادت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام «تم استدعاء السفير البولندي إلى وزارة الخارجية الروسية» دون أن تذكر المزيد من التفاصيل، بحسب «فرانس برس».

حق «الوصول الفوري» إلى موقع في بولندا
طلبت أوكرانيا الأربعاء إعطاءها حق «الوصول الفوري» إلى موقع في بولندا سقط فيه الثلاثاء صاروخ رجّحت وارسو أن يكون مصدره الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وكتب سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف في تغريدة «أوكرانيا تطلب الوصول الفوري إلى موقع الضربة»، مشيرًا إلى أن كييف ترغب بإجراء «تقييم مشترك للحادثة»، وفق «فرانس برس».

الدفاعات الأوكرانية مصدر الصاروخ
وأعلن الرئيس البولندي أندريه دودا الأربعاء أنه «من المرجح جدًا» أن تكون الدفاعات الأوكرانية هي مصدر الصاروخ الذي سقط في بلدة بولندية على الحدود مع أوكرانيا وأسفر عن قتيلين.

وفي بروكسل، عقد سفراء دول حلف شمال الأطلسي صباح الأربعاء اجتماعًا طارئًا بشأن سقوط الصاروخ، فيما أعلن الكرملين أن «لا علاقة له» بالأمر. وأكّد دودا لصحفيين أن «لا شيء يشير إلى أنه كان هجومًا متعمدًا على بولندا».

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وأضاف «من المرجّح جدًا أنه كان صاروخًا استُخدم في الدفاع الصاروخي الأوكراني ... إنه على الأرجح حادث مؤسف»، معتبرًا أن اللائمة تقع على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

«لا مؤشر عن هجوم متعمّد»
واعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ الأربعاء أن «لا مؤشر» يسمح بالقول إن الانفجار الذي أسفر عن قتيلين في بولندا ناجم عن «هجوم متعمّد». وقع انفجار في قرية بجيفودوف في شرق بولندا عند الساعة 14,40 بتوقيت غرينتش الثلاثاء أسفر عن مقتل شخصين.

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