زيلينسكي: روسيا تتكبد خسائر فادحة في شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن روسيا تتكبد خسائر فادحة في هجماتها «الشرسة» المستمرة في إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا، مضيفا أن موسكو تستعد لشن هجمات جديدة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي، في خطابه الليلي المصور، «الهجمات الروسية الشرسة على منطقة دونيتسك مستمرة. العدو يتكبد خسائر فادحة هناك»، وفق «يورو نيوز».

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ويعتقد الرئيس الأوكراني، أن روسيا «تحشد القوات والموارد لاحتمال شن حملة هجمات أخرى على البنية التحتية، وعلى مرافق الطاقة في المقام الأول».