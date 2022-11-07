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زيلينسكي: روسيا تتكبد خسائر فادحة في شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 09:47 صباحا
زيلينسكي: روسيا تتكبد خسائر فادحة في شرق أوكرانيا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن روسيا تتكبد خسائر فادحة في هجماتها «الشرسة» المستمرة في إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا، مضيفا أن موسكو تستعد لشن هجمات جديدة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي، في خطابه الليلي المصور، «الهجمات الروسية الشرسة على منطقة دونيتسك مستمرة. العدو يتكبد خسائر فادحة هناك»، وفق «يورو نيوز».

- زيلينسكي: 4.5 مليون شخص من دون كهرباء عقب قصف روسي

ويعتقد الرئيس الأوكراني، أن روسيا «تحشد القوات والموارد لاحتمال شن حملة هجمات أخرى على البنية التحتية، وعلى مرافق الطاقة في المقام الأول».

تضرر 4.5 مليون شخص تضرروا من انقطاع التيار الكهربائي
والخميس الماضي، أكد زيلينسكي، أن نحو 4.5 مليون شخص في أنحاء أوكرانيا تضرروا من انقطاع التيار الكهربائي، بسبب ضربات روسية على البنية التحتية للطاقة.

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