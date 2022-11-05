13 حالة وفاة في حريق بمقهى في مدينة كوستروما الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

قضى 13 شخصًا جراء حريق اندلع في مقهى في مدينة كوستروما الروسية، على بعد نحو 300 كلم شمال شرق موسكو، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية السبت.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن مصدر في الشرطة قوله إنه جرى تسجيل سقوط «13 ضحية»، مشيرًا إلى إجلاء 250 شخصًا من المبنى الذي شبّ فيه الحريق ليل الجمعة السبت، حسب وكالة «فرانس برس».

الحريق في ملهى «بوليغون»

من جهته، ذكر متحدث باسم خدمات الطوارئ قوله أن الحريق وقع في الملهى المعروف باسم «بوليغون». ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن المتحدث القول إن الحريق انتشر على مساحة 3500 متر مربع، وجرى إجلاء 250 شخصا من المبنى الذي شهد الحادث. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فريقا من رجال الإطفاء أمام المبنى المشتعل.

رجال أطفاء يحاولون إطفاء ألسنة لهب تتصاعد من حريق اندلع في مقهى بمدينة كوستروما الروسية، 5 نوفمبر 2022. (صورة مثبتة من تسجيل مصور)