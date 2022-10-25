زيلينسكي يدعو المجتمع الدولي لتغطية عجز ميزانية متوقع لبلاده بـ38 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، المشاركين في مؤتمر لإعادة إعمار أوكرانيا، إلى الالتزام بتغطية عجز الميزانية المتوقع لبلاده العام المقبل بقيمة 38 مليار دولار.

وقال الرئيس الأوكراني خلال مداخلة عبر الفيديو في المؤتمر الدولي الذي يُعقد الثلاثاء في برلين: «في هذا المؤتمر بالذات نحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن المساعدة في تغطية عجز ميزانية العام المقبل لأوكرانيا»، مضيفا أن بالنسبة لبلاده «هذا مبلغ كبير للغاية، عجز قدره 38 مليار دولار»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

بدوره، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن إعادة إعمار أوكرانيا «يجب أن تبدأ الآن»، وأضاف أن المسألة «ليست أقل من وضع خطة مارشال جديدة للقرن الواحد والعشرين»، وفق الوكالة الفرنسية.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الحاضرة أيضا في هذا المؤتمر الذي جمع قادة سياسيين وخبراء في برلين، إلى حجم الدمار «المثير للذهول»، وقالت إن «البنك الدولي يقدّر خسائر بـ350 مليار يورو، هذا بالتأكيد أكثر مما يمكن أن يوفره أي بلد أو اتحاد بمفرده. نحن بحاجة إلى الجميع».