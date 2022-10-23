زيلينسكي: يمكننا إسقاط معظم الصواريخ الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن قوات بلاد قادرة على إسقاط معظم الصواريخ الروسية، مضيفًا أن موسكو شنت ضربات استهدفت البنية التحتية على نطاق «واسع جدًا»، وتعهد بتحسين قدرات الجيش الأوكراني، الذي يبلي بالفعل بلاءً حسنًا في إسقاط الصواريخ، بمساعدة من شركاء بلاده.

وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي المصور، «النطاق الجغرافي للقصف المكثف الأحدث واسع جدًا»، مشيرًا إلى استهداف الضربات الصاروخية مناطق في غرب ووسط وجنوب أوكرانيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «بالطبع ليس لدينا القدرة التقنية على تدمير 100% من الصواريخ والطائرات المسيرة الهجومية الروسية.. أنا متأكد من أننا سنحقق ذلك تدريجيًا بمساعدة شركائنا.. وحاليًا نسقط بالفعل غالبية الصواريخ من طراز كروز، وغالبية الطائرات المسيرة».

- زيلينسكي: روسيا أطلقت 36 صاروخا في «هجوم كثيف» على أوكرانيا

وأمس، اتهم زيلينسكي، موسكو بشن «هجوم كثيف» عبر إطلاق 36 صاروخًا على بلاده، ليل الجمعة السبت.

«المعتدي يواصل ترهيب بلادنا»

وقال زيلينسكي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن «المعتدي يواصل ترهيب بلادنا. خلال الليل، شن المعتدي هجومًا كثيفًا بإطلاق 36 صاروخًا»، وفق «فرانس برس».

واستهدفت ضربات روسية جديدة بنى تحتية للطاقة في غرب أوكرانيا السبت، وفق ما أعلنت الشركة المشغلة «أوكر-إينيرغو»، بينما تحدث مسؤولون عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق من البلاد.