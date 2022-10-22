سوناك ينال دعم أكثر من 100 نائب للترشح لرئاسة حزب المحافظين

القاهرة - بوابة الوسط

نال وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك في وقت متأخر الجمعة، الحد الأدنى المطلوب من الأصوات للترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين بعد استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس، وفق ما أفاد نواب مؤيدون.

وكتب النائب المحافظ البارز في مجلس العموم توبياس إلوود على «تويتر»، «يشرفني أن أكون النائب المئة عن حزب المحافظين الذي يدعم ريشي»، وتبعه مؤيدون آخرون أكدوا تجاوز سوناك حاجز المئة، حسب وكالة «فرانس برس».

وسيصبح سوناك تلقائيا زعيما لحزب المحافظين ورئيسا للوزراء في حال فشل منافسيه بيني موردنت وبوريس جونسون في مسعاهم لنيل 100 ترشيح من زملائهم المحافظين في البرلمان.