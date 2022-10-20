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ماليزيا تعلن تنظيم انتخابات تشريعية في 19 نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 08:05 صباحا
ماليزيا تعلن تنظيم انتخابات تشريعية في 19 نوفمبر
رجل يتابع خطاب رئيس الوزراء الماليزي حين أعلن حلّ البرلمان، 10 أكتوبر 2022، (ا ف ب)
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تنظم ماليزيا انتخابات تشريعية مبكرة لتجديد أعضاء البرلمان في 19 نوفمبر، على ما أعلنت اللجنة الانتخابية في هذا البلد الواقع جنوب شرق آسيا، الذي عرف ثلاث حكومات في أربع سنوات.

وقال رئيس اللجنة عبد الغني صالح لصحافيين «حدد موعد الانتخابات في 19 نوفمبر»، حسب وكالة «فرانس برس».

حل البرلمان السابق
وفي العاشر من أكتوبر الجاري، حلّ رئيس وزراء ماليزيا إسماعيل صبري يعقوب، البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة، في محاولة لإعادة الاستقرار السياسي للبلد الذي يحاول التعافي من تداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد، ومن فضيحة فساد بمليارات الدولارات.

- رئيس الوزراء الماليزي يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة

وكان من المقرر أن تنظم الانتخابات في سبتمبر 2023، لكن يعقوب واجه ضغوطًا كبيرة من داخل حزبه، المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، لحلّ البرلمان وتأمين تفويض قوي عبر إجراء انتخابات مبكرة، فيما كانت المنظمة، تحظى بأغلبية ضئيلة في البرلمان المنحل.

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