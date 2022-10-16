مقتل زعيمين من الروهينغا في مخيم ببنغلادش

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل اثنان من قادة أقلية الروهينغا المسلمة، طعنا على أيدي عشرة أشخاص على الأقل، السبت، في مخيم للاجئين في جنوب شرق بنغلادش، على ما أوردت الشرطة الأحد.

ويعيش نحو مليون من أفراد الروهينغا في أكثر من ثلاثين مخيما في منطقة كوكس بازار على الحدود الجنوبية الشرقية لبنغلادش، وفق وكالة «فرانس برس».

وتصاعدت أعمال العنف هناك في الأشهر الأخيرة، بسبب الخصومات السياسية بين منظمات الروهينغا.

وقال الناطق باسم الشرطة فاروق أحمد، إن الزعيمين قتلا ليل السبت في المخيم 13 في كوكس بازار بجنوب شرق بنغلادش، مضيفا أن «أكثر من عشرة من مجرمي الروهينغا طعنوا مولوي محمد يونس (38 عاما)، وهو زعيم المخيم 13. كما قتلوا محمد أنور (38 عاما) طعناً، وهو قائد آخر.. توفي يونس على الفور وأنور في المستشفى».

- المفوضية الأممية: الظروف ليست مؤاتية لعودة اللاجئين الروهينغا إلى بورما

واتهم مسؤول من وحدة أمن المعسكر التابعة للشرطة «جيش إنقاذ روهينغا أراكان»، وهي مجموعة مسلحة من الروهينغا تقاتل ضد الجيش البورمي، بالقيام بعمليات القتل.

تصعيد للعنف في المخيمات

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته «إنها عمليات قتل مستهدفة من قبل جيش إنقاذ روهينغا أراكان.. الاشتباكات الداخلية في بورما تنعكس على الوضع الأمني في المخيمات».

وبحسب قائد شرطة منطقة كوكس بازار، محفوظ إسلام هناك حاليًا تصعيد للعنف في المخيمات، مؤكدا لوكالة «فرانس برس»، «قُتل 14 من الروهينغا على الأقل في المخيمات خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط.. ارتفع عدد القتلى في المخيم مقارنة بالعام الماضي».

وجرى توجيه الاتهام إلى العديد من عناصر «جيش إنقاذ روهينغا اراكان»، هذا العام في أعقاب مقتل زعيم الروهينغا البارز محب الله في سبتمبر 2021، الذي استقبله الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض.

ونفت المجموعة المسلحة التي اعتقلت الشرطة في بنغلادش، أكثر من 8 آلاف عنصر فيها لاحقاً، أي تورط لها.