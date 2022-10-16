Atwasat

مقتل زعيمين من الروهينغا في مخيم ببنغلادش

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 04:21 مساء
مقتل زعيمين من الروهينغا في مخيم ببنغلادش
أفراد من الروهينغا في مخيم للاجئين في أوخيا. 16 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

قُتل اثنان من قادة أقلية الروهينغا المسلمة، طعنا على أيدي عشرة أشخاص على الأقل، السبت، في مخيم للاجئين في جنوب شرق بنغلادش، على ما أوردت الشرطة الأحد.

ويعيش نحو مليون من أفراد الروهينغا في أكثر من ثلاثين مخيما في منطقة كوكس بازار على الحدود الجنوبية الشرقية لبنغلادش، وفق وكالة «فرانس برس».

وتصاعدت أعمال العنف هناك في الأشهر الأخيرة، بسبب الخصومات السياسية بين منظمات الروهينغا.

وقال الناطق باسم الشرطة فاروق أحمد، إن الزعيمين قتلا ليل السبت في المخيم 13 في كوكس بازار بجنوب شرق بنغلادش، مضيفا أن «أكثر من عشرة من مجرمي الروهينغا طعنوا مولوي محمد يونس (38 عاما)، وهو زعيم المخيم 13. كما قتلوا محمد أنور (38 عاما) طعناً، وهو قائد آخر.. توفي يونس على الفور وأنور في المستشفى».

- المفوضية الأممية: الظروف ليست مؤاتية لعودة اللاجئين الروهينغا إلى بورما

واتهم مسؤول من وحدة أمن المعسكر التابعة للشرطة «جيش إنقاذ روهينغا أراكان»، وهي مجموعة مسلحة من الروهينغا تقاتل ضد الجيش البورمي، بالقيام بعمليات القتل.

تصعيد للعنف في المخيمات
وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته «إنها عمليات قتل مستهدفة من قبل جيش إنقاذ روهينغا أراكان.. الاشتباكات الداخلية في بورما تنعكس على الوضع الأمني في المخيمات».

وبحسب قائد شرطة منطقة كوكس بازار، محفوظ إسلام هناك حاليًا تصعيد للعنف في المخيمات، مؤكدا لوكالة «فرانس برس»، «قُتل 14 من الروهينغا على الأقل في المخيمات خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط.. ارتفع عدد القتلى في المخيم مقارنة بالعام الماضي».

وجرى توجيه الاتهام إلى العديد من عناصر «جيش إنقاذ روهينغا اراكان»، هذا العام في أعقاب مقتل زعيم الروهينغا البارز محب الله في سبتمبر 2021، الذي استقبله الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض.

ونفت المجموعة المسلحة التي اعتقلت الشرطة في بنغلادش، أكثر من 8 آلاف عنصر فيها لاحقاً، أي تورط لها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. رجال مرور يساعدون طلاب المدارس في عبور الشوارع

بالصور.. رجال مرور يساعدون طلاب المدارس في عبور الشوارع
«الكويت» الكويتي يتوج بكأس وذهبية السلة العربية

«الكويت» الكويتي يتوج بكأس وذهبية السلة العربية
الندم: جسر بين الماضي والمستقبل

الندم: جسر بين الماضي والمستقبل
كانييه ويست يثير الجدل بتصريحات استفزازية

كانييه ويست يثير الجدل بتصريحات استفزازية
صحراء قطر تستقطب محبي الفن والمغامرة بمنحوتة «سيرا»

صحراء قطر تستقطب محبي الفن والمغامرة بمنحوتة «سيرا»
بايدن يصف خطة رئيسة الوزراء البريطانية بشأن خفض الضرائب بـ«الخطأ»

بايدن يصف خطة رئيسة الوزراء البريطانية بشأن خفض الضرائب بـ«الخطأ»
الهند تختبر صاروخ بالستي أطلقته من أول غواصة نووية محلية الصنع

الهند تختبر صاروخ بالستي أطلقته من أول غواصة نووية محلية الصنع
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري أبطال أفريقا

انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري أبطال أفريقا
«وسط الخبر»: حراك برلماني لأعضاء مجلسي النواب والدولة في البيضاء

«وسط الخبر»: حراك برلماني لأعضاء مجلسي النواب والدولة في البيضاء
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟

إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حول بطولة الكأس.. واتحاد الكرة و«تسكير الرأس»

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حول بطولة الكأس.. واتحاد الكرة و«تسكير ...
كيف أثرت الحرب في الصحة النفسية لليمنيين؟

كيف أثرت الحرب في الصحة النفسية لليمنيين؟
أثار دهشة علماء الفلك.. رصد أكثر وميض ضوئي توهجا على الإطلاق

أثار دهشة علماء الفلك.. رصد أكثر وميض ضوئي توهجا على الإطلاق
القائم بالأعمال الأميركي: الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد

القائم بالأعمال الأميركي: الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد
شهادات صادمة عن سياحة طب الأسنان في تركيا

شهادات صادمة عن سياحة طب الأسنان في تركيا
«فلوسنا»: تغيير سعر الصرف ..حلم أم حقيقة؟

«فلوسنا»: تغيير سعر الصرف ..حلم أم حقيقة؟
«فرانس برس» تكشف تفاصيل وبنود اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

«فرانس برس» تكشف تفاصيل وبنود اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
كاركاتير خيري - حكومة الدبيبة تقرر نقل موظفي القطاعات إلى وزارة الحكم المحلي

كاركاتير خيري - حكومة الدبيبة تقرر نقل موظفي القطاعات إلى وزارة الحكم المحلي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيران تعلن وفاة 4 سجناء بحريق سجن «إوين»
إيران تعلن وفاة 4 سجناء بحريق سجن «إوين»
الخارجية الإيرانية: طهران أقوى من أن تتأثر بتصريحات بايدن الداعمة للاحتجاجات
الخارجية الإيرانية: طهران أقوى من أن تتأثر بتصريحات بايدن الداعمة...
قتيلان في جزيرة كريت اليونانية جراء الفيضانات
قتيلان في جزيرة كريت اليونانية جراء الفيضانات
البيت الأبيض: بايدن «ليس لديه أي نية» للقاء ولي العهد السعودي في قمة مجموعة العشرين
البيت الأبيض: بايدن «ليس لديه أي نية» للقاء ولي العهد السعودي في ...
رئيسة الوزراء البريطانية تشدد على التزامها بالاقتصاد «السليم»
رئيسة الوزراء البريطانية تشدد على التزامها بالاقتصاد «السليم»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» ......
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها...
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا......
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ......
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم...
المزيد
إغلاق الحدود الأميركية يصيب المهاجرين الفنزويلين باليأس
إغلاق الحدود الأميركية يصيب المهاجرين الفنزويلين باليأس...
باخموت .. المدينة «الصعبة» على الجيش الأوكراني حيث ما زالت القوات الروسية تتقدم في الجبهة الشرقية
باخموت .. المدينة «الصعبة» على الجيش الأوكراني حيث ما زالت ......
مقتل زعيمين من الروهينغا في مخيم ببنغلادش
مقتل زعيمين من الروهينغا في مخيم ببنغلادش...
رئيسة الوزراء البريطانية تشدد على التزامها بالاقتصاد «السليم»
رئيسة الوزراء البريطانية تشدد على التزامها بالاقتصاد ......
البيت الأبيض: بايدن «ليس لديه أي نية» للقاء ولي العهد السعودي في قمة مجموعة العشرين
البيت الأبيض: بايدن «ليس لديه أي نية» للقاء ولي العهد ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط