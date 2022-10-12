الكرملين يتوقع أن يقترح أردوغان على بوتين وساطة حول أوكرانيا الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الكرملين، الأربعاء، أنه يتوقع أن يعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام نظيره الروسي فلاديمير بوتين اقتراحا ملموسا يتصل بوساطة حول النزاع في أوكرانيا، علما أن الرئيسين سيلتقيان الخميس في كازاخستان.

وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف للصحفيين «الأتراك يطرحون وساطتهم. إذا كانت اتصالات (روسية أوكرانية) ستحصل، فستجري على الأراضي» التركية. وأضاف أن «أردوغان قد يقترح رسميا أمرا ما»، متوقعا إجراء «مناقشة مفيدة ومثيرة للاهتمام»، بحسب «فرانس برس».

تزويد كييف بمزيد الأنظمة الدفاعية الجوية

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، أن حلفاء أوكرانيا الغربيين يدرسون تزويد كييف بمزيد الأنظمة الدفاعية الجوية لحمايتها من الهجمات الصاروخية الروسية «العشوائية» على مختلف أنحاء البلاد.

وقال ستولتنبرغ في مستهل اجتماع للحلف بشأن تسليم أسلحة لكييف: «سنناقش كيفية تعزيز الدعم لأوكرانيا وستكون الأولوية لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا».

استعادة خمس بلدات من القوات الروسية

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، صباح الأربعاء، استعادة خمس بلدات من القوات الروسية في منطقة خيرسون الجنوبية حيث تقود أوكرانيا هجوما مضادا، مما أدى إلى تراجع القوات الروسية في منطقة أعلنت موسكو ضمها.

وقالت الرئاسة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «حررت القوات الأوكرانية خمس بلدات أخرى في مقاطعة بيريسلاف الواقعة في منطقة خيرسون: نوفوفاسيليفكا، نوفوغريغوريفكا، نوفا كاميانكا، تريفونيفكا، شيرفوني». لكنها أشارت إلى أن المدفعية الروسية تقاوم، وأضافت: «يتواصل قصف مواقع وحداتنا لردع الهجوم المضاد على طول خط التماس».

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وأنزلت أوكرانيا هزائم عدة بالقوات الروسية منذ سبتمبر، الأمر الذي دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إصدار أوامر بتعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط لمحاولة عكس هذا الاتجاه. واعتُبر الانفجار الذي دمّر جزءا من جسر القرم بمثابة «إذلال لبوتين»، الذي أراد تقديمه على أنه رمز للقوة الروسية. كما أن هذا الجسر يعدّ ضروريا لإمداد القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، وفق الوكالة الفرنسية.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أن نظيره الروسي أخطأ «بشكل واضح» في تقدير الوضع في أوكرانيا، مضيفًا أنه «أخطأ تماما في تقدير» المقاومة التي سيواجهها. كذلك، وصف تلميح بوتين باستخدام سلاح نووي تكتيكي للدفاع عمّا يعتبره مكتسباته بـ«غير المسؤول». غير أنه أشار إلى أنه «لا يعتقد» بأن بوتين سيستخدم مثل هذه القنبلة.

«حماية سماء أوكرانيا»

أعلنت أوكرانيا أنها بدأت في تلقي أنظمة الدفاع الجوي التي كانت تطالب بها منذ أشهر لإسقاط الصواريخ الروسية بشكل أكثر فعالية، وذلك بعد يومين على القصف الروسي الذي استهدف بشكل خاص البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والماء الساخن عن القرى والبلدات.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في تغريدة على «تويتر»، «بدأت حقبة جديدة من الدفاع الجوي» في أوكرانيا، مضيفا أن «إيريس-تي الألمانية هنا بالفعل. ناسامز الأميركية ستأتي بعدها»، وأضاف: «هذه مجرّد البداية»، وتابع: «نحن بحاجة إلى المزيد. ليس هناك شك في أن روسيا دولة إرهابية. هناك واجب أخلاقي لحماية سماء أوكرانيا من أجل إنقاذ شعبنا».