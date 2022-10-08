رئيسي: الطلاب الإيرانيون سيحولون دون تحقيق «أحلام العدو»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن الطلاب في بلاده سيحولون دون تحقيق «أحلام العدو»، في تصريحات بمناسبة بداية العام الجامعي، تأتي في ظل احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر، تحركات احتجاجية بدأت في أعقاب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، لعدم التزامها بقواعد اللباس الإسلامي، وشكلت جامعات ومدارس في مدن مختلفة، جزاء كبيرا من هذه التحركات، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال رئيسي «ظن العدو أنه يستطيع متابعة وتحقيق رغباته داخل الجامعة، غير مدرك أن طلابنا وأساتذتنا متيقظون ولن يسمحوا للعدو بتحقيق الأحلام الزائفة»، معتبرا أن الطلاب «سيهزمون العدو في مجال العلم والمعرفة» وغيرهما، وذلك وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني للرئاسة.

احتفال بمناسبة بدء العام الدراسي

كان رئيسي يتحدث خلال احتفال لمناسبة بدء العام الدراسي في جامعة الزهراء بطهران، وهي أول جامعة للإناث في إيران تأسست العام 1964، وهذه الجامعة كانت من ضمن المؤسسات التربوية، التي شهدت تحركات احتجاجية في الأسابيع الماضية.

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أفادت وكالة «فارس» الإيرانية أن طالبات في جامعة الزهراء أقاموا الأحد الماضي، تحركا احتجاجيا على وفاة مهسا أميني.

تعليق الدروس الحضورية في جامعة شريف للتكنولوجيا

وشهدت جامعة شريف للتكنولوجيا في طهران تحركات احتجاجية، وأفادت وكالة «مهر» في الثالث من أكتوبر أن إدارة الجامعة التي تعد الأبرز في المجال العلمي في البلاد، علّقت الدروس الحضورية حتى إشعار آخر، غداة توترات حادة بين طلاب محتجين وقوات الأمن.

وأشارت إلى أن نحو مئتي طالب تجمعوا بعد ظهر الأحد الماضي، في الجامعة ورددوا شعارات مناهضة للسلطات، موضحة أن عناصر الشرطة استخدموا الغاز المسيل للدموع وبنادق الخردق، لتفريقهم.

وقضى عشرات الأشخاص، من بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الرابع، وتعدّ الأكبر في إيران منذ العام 2019، وحمّل مسؤولون إيرانيون المسؤولية عن التحركات لـ«مثيري شغب»، مؤكدين توقيف المئات منهم، وبينهم طلاب.