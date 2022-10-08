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حزب الزعيم الانفصالي بوتشيمون ينسحب من الحكومة الاستقلالية في كتالونيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 09:49 صباحا
حزب الزعيم الانفصالي بوتشيمون ينسحب من الحكومة الاستقلالية في كتالونيا
تجمع مؤيد للزعيم الاستقلالي كارليس بوتشيمون، في برشلونة في العيد الوطني لكتالونيا، 11 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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تشهد كتالونيا، حالة من عدم اليقين بعد قرار حزب الرئيس كارليس بوتشيمون «معا من أجل كتالونيا» الانسحاب من الحكومة الاستقلالية في هذه المنطقة، التي حاولت الانفصال عن إسبانيا في 2017.

وبعد عملية اقتراع دامت يومين، صوت 55.73% من أعضاء «معا من أجل كتالونيا» من أجل خروج حزبهم من السلطة التنفيذية التي يرأسها «اليسار الجمهوري لكتالونيا»، الحزب الاستقلالي الآخر المتهم بعدم إبداء التزام واضح بالعمل لاستقلال المنطقة، وفق وكالة «فرانس برس».

وتفيد النتائج الأولية لهذا التصويت بأن 42.39%، عبروا عن رغبتهم في البقاء داخل هذه الحكومة.

ويشكل تصويت ناشطي حزب بوتشيمون لصالح مغادرة الحكومة الكتالونية، انتصارا شخصيا للرجل الذي ما زال يحتفظ بنفوذ كبير في التشكيل، من بلجيكا التي فر إليها في 2017 هربًا من محاكمة أمام القضاء الإسباني.

ومن براغ حيث كان يحضر قمة قادة الاتحاد الأوروبي ودول أخرى في القارة، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى «الاستقرار» في هذه «الفترة المعقدة جدا» لكتالونيا.

وعلى الرغم من هذا القرار، لن يؤدي انسحاب الحزب من حكومة المنطقة إلى سقوطها، على الأقل في وقت قريب.

«يجب أن نستمر في الحكم»
وأكد رئيس المنطقة بيري أراغونيس مساء الجمعة، «لن نتخلى عن المواطنين في أوقات معقدة مثل هذه، لهذا السبب يجب أن نستمر في الحكم».

وفي 2017، حاولت حكومة منطقة كتالونيا بقيادة كارليس بوتشيمون حينذاك، الانفصال عن إسبانيا عبر تنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير على الرغم من منعه من قبل القضاء الإسباني، وأعلن البرلمان المحلي بعد ذلك من جانب واحد استقلال المنطقة.

أخطر أزمة سياسية تمر بإسبانيا
وردا على ذلك، علقت مدريد الحكم الذاتي للمنطقة، بينما سجن القادة الانفصاليون أو فروا إلى الخارج، وكانت محاولة الانفصال هذه للمنطقة الغنية في شمال شرق إسبانيا، أخطر أزمة سياسية تمر بها البلاد منذ نهاية الحكم الديكتاتوري للجنرال فرانكو.

- رئيس كتالونيا الانفصالي يعلن استئناف الحوار مع مدريد نهاية سبتمبر

وبعد خمس سنوات يبدو الحزبان الاستقلاليان اللذان حكما كتالونيا معا قبل ست سنوات، منقسمين بشأن الاستراتيجية الواجب اتباعها.

ويدعو حزب اليسار الجمهوري المدعوم من حكومة بيدرو سانشيز في مدريد، إلى الحوار مع السلطة المركزية بينما يريد حزب بوتشيمون اتباع سياسة أكثر تشددا.

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