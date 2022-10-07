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بايدن: بوتين «لم يكُن يمزح» عندما هدد باستخدام النووي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أكتوبر 2022, 09:23 صباحا
بايدن: بوتين «لم يكُن يمزح» عندما هدد باستخدام النووي
الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي خطابا حول الديموقراطية في فيلادلفيا. (أ ف ب)
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اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أنّ التهديدات الروسيّة باستخدام أسلحة نوويّة في النزاع بأوكرانيا، تُعرّض البشريّة لخطر حرب «نهاية العالم» (هرمغدون)، للمرّة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبيّة في منتصف الحرب الباردة.

وقال بايدن في حفل لجمع التبرّعات في نيويورك «لم نُواجه احتمال حدوث هرمغدون منذ كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبيّة» في العام 1962، معتبرًا أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين «لم يكُن يمزح» عندما أطلق تلك التهديدات، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف الرئيس الأميركي «يوجَد للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية تهديدٌ مباشر باستخدام أسلحة نوويّة إذا استمرّت الأمور على المسار الذي تسير عليه الآن».

تلميح لاستخدام النووي في مواجهة مقاومة أوكرانية
من 14 إلى 28 أكتوبر 1962، أثارت أزمة الصواريخ في كوبا مخاوف من اندلاع حرب نوويّة، وقتذاك، كشفت صور التقطتها طائرة تجسّس أميركيّة وجود منصّات إطلاق صواريخ سوفياتيّة في كوبا حليفة موسكو، تطال الشواطئ الأميركيّة.

- بايدن: التهديدات الروسية باستخدام النووي تعرض البشرية لخطر نهاية العالم

وفي مواجهة مقاومة أوكرانيّة شديدة تُغذّيها مساعدات عسكريّة غربيّة، لمّح بوتين إلى القنبلة الذرّية في خطاب متلفز في 21 سبتمبر، وقال الرئيس الروسي إنّه مستعدّ لاستخدام «كلّ الوسائل» في ترسانته ضدّ الغرب الذي اتّهمه بأنّه يريد «تدمير» روسيا، ويقول خبراء إنّ هجمات كهذه ستستخدم على الأرجح أسلحة نوويّة تكتيكيّة.

«بوتين لا يمزح»
وشدّد بايدن على أنّ بوتين «لا يمزح عندما يتحدّث عن استخدام محتمل لأسلحة نوويّة تكتيكيّة أو أسلحة بيولوجيّة أو كيميائيّة، لأنّ جيشه يمكن لنا القول إنّه ضعيف الأداء إلى حدّ كبير».

وتابع «لا أعتقد أنّ هناك أي شيء مثل القدرة على (استخدام) سلاح نووي تكتيكي بسهولة بدون أن ينتهي الأمر بالتسبّب بهرمغدون».

وأردف بايدن «نحن نحاول أن نفهم كيف سيجد بوتين مخرجا، كيف سيتموضع بشكل لا يفقد فيه ماء الوجه، ولا يفقد فيه جزءا كبيرا من سلطته في روسيا».

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