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باقر نمازي يصل سلطنة عمان بعد مغادرته إيران

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 02:16 مساء
باقر نمازي يصل سلطنة عمان بعد مغادرته إيران
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وصل المواطن الأميركي باقر نمازي، أحد أربعة أميركيين طالبت واشنطن بالإفراج عنهم في إطار جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم مع طهران، الأربعاء، إلى سلطنة عمان بعد مغادرته إيران، حسب ما أعلن محام.

وقال محامي حقوق الإنسان جاريد جينسر لوكالة «فرانس برس»: «تأكدت أنهما وصلا»، مشيرًا إلى أنه تحدث مع قريب باقر الذي سافر معه على متن الطائرة.

واعتقل باقر نمازي (85 عاما) المسؤول السابق في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في فبراير 2016 حين توجه إلى إيران سعيا للإفراج عن ابنه سياماك نمازي، رجل الأعمال الإيراني الأميركي الذي أُوقف في أكتوبر 2015، وفق وكالة «فرانس برس».

ومارست الولايات المتحدة ضغوطا من أجل إطلاق الرجلين وأميركيين آخرين في إطار جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015 بين إيران والقوى الغربية.

الأمم المتحدة تتوسط للإفراج عن باقر نماز ونجله
وسبق أن أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية أنه «سُمح للمواطن الأميركي المحتجز ظلما باقر نمازي بمغادرة إيران، وسمح لابنه المحتجز ظلما أيضا، بالخروج من السجن». وقال الناطق إن «باقر نمازي اعتقل ظلما في إيران ولم يُسمح له بمغادرة البلاد بعد أن قضى عقوبته رغم طلبه المتكرر للحصول على رعاية طبية عاجلة»، وأضاف: «نعلم أن رفع حظر السفر والإفراج عن ابنه مرتبطان بمتطلباته الطبية».

وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أنه سُمح لباقر نمازي بمغادرة إيران لتلقي علاج طبي في الخارج، فيما أفرج عن ابنه الموقوف في طهران، بعد مناشدة من أمينها العام أنطونيو غوتيريس. وحكِم على الأب وابنه بالسجن عشرة أعوام في أكتوبر 2016 بتهمة التجسس. وأعفي الأب البالغ 85 عاما من إتمام تنفيذ عقوبته في العام 2020، لكنه لم يتمكن من مغادرة إيران رغم مشاكله الصحية.

وهناك مواطنان أميركيان آخران محتجزان في إيران: عماد شرقي وهو مستثمر حُكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس، ومراد طهباز الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضا وأُفرِج عنه بصورة موقتة.

هل أفرجت واشنطن عن أموال إيرانية مجمدة؟
ونفت الولايات المتحدة، الأحد، تقارير إيرانية تفيد بأن إطلاق طهران أميركيَين محتجزين سيؤدي إلى الإفراج عن أموال إيرانية في الخارج. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن الخطوة بحق نمازي ونجله مرتبطة بتحرير أرصدة مالية لصالح إيران مجمدة في كوريا الجنوبية.

ونقلت عن «مصادر مطلعة» لم تسمها، توقعها «قرب الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية في إطار صفقة الإفراج عن سجناء بين إيران وأميركا»، وأضافت أن الأسابيع الماضية شهدت «مفاوضات مكثفة بوساطة إحدى دول المنطقة للإفراج المتزامن عن سجناء بين إيران وأميركا ومليارات الدولارات من الأرصدة الإيرانية».

ولإيران عشرات المليارات المجمدة بفعل العقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها اعتبارا من العام 2018، بعد سحب بلاده أحاديا من الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي المبرم في 2015. واتهمت طهران في يناير 2021 سول بأخذ أرصدتها «رهينة»، في حين أكد الطرفان مرارا خلال الأشهر الماضية إجراء محادثات في شأن سبل تحرير هذه الأرصدة.

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