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واشنطن وسيول أجرتا تدريباً على «ضربات تصيب الهدف بدقة»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 11:55 صباحا
واشنطن وسيول أجرتا تدريباً على «ضربات تصيب الهدف بدقة»
طائرة سوبرهورنت لدى هبوطها على حاملة الطائرات يو إس إس رونالد ريغن أثناء إبحارها في بحر الصين الجنوبي متوجهة إلى سنغافورة، 16 أكتوبر 2019, (أ ف ب)
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أجرت مقاتلات كورية جنوبية وأميركية الثلاثاء، تدريبات على قصف دقيق، رداً على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا متوسط المدى فوق اليابان، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول «بمشاركة أربع طائرات من طراز F-15Ks تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية، وأربع مقاتلات من طراز F-16 تابعة للقوات الجوية الأميركية، أطلقت طائرات الـF-15K التابعة لكوريا الجنوبية، قنبلتين هجوميتين مباشرتين مشتركتين (JDAM) على هدف افتراضي في ميدان الرماية في جيكدو في البحر الغربي»، في إشارة إلى البحر الأصفر، وفق وكالة «فرانس برس».

 وأضافت أن التدريبات تهدف إلى إظهار «قدرات (الحلفاء) على توجيه ضربة دقيقة إلى مصدر الاستفزازات».

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