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البنك الدولي يمنح أوكرانيا 530 مليون دولار إضافية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أكتوبر 2022, 08:49 صباحا
البنك الدولي يمنح أوكرانيا 530 مليون دولار إضافية
مقر البنك الدولي في واشنطن بتاريخ 19 يناير 2022. (أ ف ب)
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أعلن البنك الدولي، في بيان أمس الجمعة، أنه سيقدم 530 مليون دولار إضافية لدعم أوكرانيا لتمكينها من «تلبية الاحتياجات العاجلة الناجمة عن الغزو الروسي».

وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان، نقلته وكالة «فرانس برس» إن هذا الدعم الذي سيقدم بشكل قرض جديد عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مُنح بضمانة من بريطانيا بقيمة 500 مليون دولار ومن الدنمارك بمبلغ 30 مليونًا.

وأكدت نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى، آنا بييردي في البيان، أن «حصيلة الدمار والأضرار في أوكرانيا كبيرة وترتفع ودعم المجتمع الدولي كبير أيضًا حتى الآن»، معتبرة أن «الشعب الأوكراني يواجه طريقًا طويلًا لإعادة الإعمار وسيواصل الشركاء دعمه».

 100 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا
وأضافت أن التقديرات التي وضعتها المؤسسة المالية تشير إلى أن «تكاليف إعادة الإعمار على الأمد الطويل هائلة وتتجاوز إلى حد كبير مئة مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة». وبذلك ترتفع قيمة المساعدات التي منحها البنك الدولي لأوكرانيا إلى 13 مليار دولار منذ بداية النزاع، منها 11 مليارًا تم صرفها.

وقبيل إعلان البنك الدولي، وافق الكونغرس الأميركي على شريحة جديدة من المساعدات بقيمة 12.3 مليار لأوكرانيا بما في ذلك 3.7 مليار يورو من المعدات العسكرية، ليصل إجمالي المساعدات الأميركية إلى 65 مليار يورو منذ بداية الغزو الروسي.

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