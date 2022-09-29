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بايدن يتحدث عن «مهزلة» بشأن استفتاءات الضم في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 سبتمبر 2022, 10:31 مساء
بايدن يتحدث عن «مهزلة» بشأن استفتاءات الضم في أوكرانيا
الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أن الولايات المتحدة لن تعرف «أبدا، أبدا، أبدا» بنتائج الاستفتاءات التي «دبرتها روسيا» في أوكرانيا.

وقال بايدن خلال قمة في واشنطن جمعت قادة جزر المحيط الهادئ: «أريد أن أكون واضحا في هذا الصدد: الولايات المتحدة لن تعترف أبدا، أبدا، أبدا بما تطالب به روسيا على أراضي أوكرانيا ذات السيادة»، متحدثا عن «مهزلة استفتاءات مطلقة».

وفي وقت سابق اليوم الخميس، اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، روسيا بـ«الاستيلاء على أراضٍ» بعد استفتاءات أوكرانيا، وتعهد مجددًا بأن الولايات المتحدة لن تعترف قط بضم موسكو للمناطق الأوكرانية، وذلك في أحدث تعليق أميركي على هذه الأزمة.

وقال في بيان: «تمثل استفتاءات الكرملين الصورية محاولة عقيمة للتغطية على ما يرقى إلى محاولة إضافية للاستيلاء على أراض في أوكرانيا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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