بريطانيا تطالب إيران بـ«وقف قصفها» لإقليم كردستان في شمال العراق

القاهرة - بوابة الوسط

نددت المملكة المتحدة الأربعاء بقصف إيران لإقليم كردستان في شمال العراق، مطالبة الجمهورية الاسلامية بـ«وقف قصفها العشوائي للمدن الكردية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن «هذه الهجمات تشكل انتهاكا لسيادة ووحدة اراضي العراق وهي مرفوضة تماما»، متهمة ايران بـ«زعزعة استقرار» المنطقة، بحسب «فرانس برس».

ودانت الولايات المتحدة «بشدّة» الأربعاء الضربات الإيرانية في كردستان العراق محذّرة طهران من شن مزيد من الهجمات على مجموعات المعارضة الكردية الإيرانية.

هجمات «وقحة» ضد سيادة العراق

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان «نقف إلى جانب الشعب والحكومة العراقيين في وجه هذه الهجمات الوقحة على سيادتهما»، بحسب «فرانس برس».

وقتل سبعة أشخاص وأصيب 28 آخرون على الأقلّ بجروح في قصف إيراني استهدف عدة مواقع لأحزاب كردية إيرانية معارضة، في إقليم كردستان العراق، الأربعاء، كما أعلنت وزارة الصحة في حكومة الإقليم في بيان نقلته «فرانس برس».

وأورد البيان أن «سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 28 آخرون بجروح»، موضحًا تسجيل «14 جريحًا و4 شهداء» في كويسنجق شرق أربيل، و«14 جريحًا و3 شهداء في منطقة شيراوا». وأشار مسؤول رفيع في حكومة الإقليم إلى «وجود مدنيين من بين الضحايا»، موضحًا أن مدنيًا واحدًا على الأقلّ من بين القتلى.

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وفي عملية تبنتها إيران، قتل بقصف صاروخي وطائرات مسيّرة شخصان ينتميان إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، وفق بيان نشره الحزب، مشيرا أيضا إلى وقوع جرحى من عناصره. وجاء في البيان أن «قوات الجمهورية الإسلامية الإيرانية هاجمت قواعد ومقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة» في إشارة إلى قصف استهدف منطقة كويسنجق غرب أربيل، مضيفا أنه «استنادا إلى المعلومات الأولية استشهد شخصان... وأصيب عدد آخر» من عناصر الحزب، وفق الوكالة الفرنسية.