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حزب إيراني معارض يتهم نظام طهران بقصف مقراته بكردستان العراق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 سبتمبر 2022, 01:13 مساء
حزب إيراني معارض يتهم نظام طهران بقصف مقراته بكردستان العراق
طلاب يختبئون من القصف الإيراني شمال العراق. (الإنترنت)
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أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض للنظام في إيران، الأربعاء، مقتل اثنين من عناصره في قصف صاروخي وقصف بمسيرات شنته إيران، استهدف عدة مواقع في إقليم كردستان في شمال العراق.

وجاء في بيان صادر عن الحزب أن «قوات الجمهورية الإسلامية الإيرانية هاجمت قواعد ومقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة»، في إشارة إلى قصف استهدف منطقة كويسنجق غرب أربيل، مضيفا أنه «استنادا إلى المعلومات الأولية استشهد شخصان...وأصيب عدد آخر» من مقاتلي الحزب، وفق وكالة «فرانس برس».

ودانت وزارة الخارجية العراقية استهداف إيران المدفعي والصاروخي على مناطق في كردستان العراق، حسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية. وأفادت شبكة «رووداو» الإعلامية، الأربعاء، بوقوع قصف إيراني على مقرات حزبية كردية معارضة في أربيل بإقليم كردستان العراق.

الحرس الثوري يعلن مسؤوليته عن قصف كردستان العراق
بدورها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إن الحرس الثوري شن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على «إرهابيين» في المنطقة الكردية بشمال العراق اليوم الأربعاء. وتجدد القصف الإيراني، مساء الاثنين، على مناطق في إقليم كردستان العراق، حيث استخدم الحرس الثوري الراجمات والأسلحة الثقيلة.

وتتهم طهران المعارضين الإيرانيين الأكراد المسلحين بالضلوع في الاضطرابات الجارية في البلاد، لاسيما في الشمال الغربي حيث يعيش معظم الأكراد الإيرانيين، البالغ عددهم 10 ملايين.

واندلعت الاحتجاجات في إيران في 16 سبتمبر في إيران، يوم وفاة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران بتهمة «ارتداء ملابس غير لائقة»، وخرقها قواعد لباس المرأة الصارمة في إيران.

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