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أوكرانيا تعلن تبادل 215 أسير حرب مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 سبتمبر 2022, 12:38 صباحا
أوكرانيا تعلن تبادل 215 أسير حرب مع روسيا
جنود أوكرانيون. (الإنترنت)
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أعلنت كييف أنّها تبادلت الأربعاء مع موسكو عدداً قياسياً من أسرى الحرب بلغ 215 عسكرياً، بينهم قادة في كتيبة أزوفستال التي أصبحت أحد رموز مقاومة الغزو الروسي.

وقال رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندري ييرماك عبر التلفزيون «لقد نجحنا في تحرير 215 شخصاً»، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة ألقاه من كييف مباشرة عبر الفيديو، إلى فرض «عقاب عادل» ضدّ روسيا بسبب غزو قواتها لبلده.

وقال زيلينسكي، الزعيم الوحيد الذي سمحت له الأمم المتّحدة هذا العام بإلقاء خطابه عبر الفيديو: «لقد ارتُكبت جريمة ضدّ أوكرانيا ونحن نطالب بعقاب عادل».

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