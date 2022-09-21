الانقسامات العالمية تهيمن على الجمعية العامة للأمم المتحدة.. بايدن وزيلينسكي أبرز المتحدثين اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

يُتوقع أن تسلط الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، الضوء على الأزمات العالمية الكثيرة بدءا بالحرب في أوكرانيا بعدما عبر قادة العالم أمس الثلاثاء عن مخاوفهم وانقساماتهم حيال المخاطر والتحديات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في افتتاح أعمال الجمعية العامة «أزمة القدرة الشرائية تتفاقم، الثقة تتلاشى، التفاوتات تتزايد وكوكبنا يحترق»، منددا بما وصفه بأنه «خلل هائل» يعيق التصدي للمشاكل وإيجاد حلول ناجعة لها. واعتبر الأمين العام أن «هذه الأزمات تهدد مستقبل البشرية ومصير الكوكب. ... دعونا لا نخدع أنفسنا. يلوح في الأفق سخط عالمي في الشتاء».

ولقي هذا الكلام صدى لدى نحو 30 رئيس دولة وحكومة توالوا على الكلام من على منبر الأمم المتحدة في اليوم الأول من هذه التجمع الدبلوماسي السنوي الكبير الذي عاد ليعقد حضوريا بعد سنتين هيمن عليهما وباء «كوفيد-19». ويتولى الكلام الأربعاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره الأميركي جو بايدن ورئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس.

زيلينسكي عبر الفيديو

وسيتولى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الكلام عبر الفيديو بموجب إذن خاص أقرته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي. وستكون أوكرانيا في صلب كلام قادة العالم ولا سيما الرئيس الأميركي في وقت ندد فيه البيت الأبيض الثلاثاء باستفتاءات «زائفة» في أوكرانيا.

وأعلنت السلطات التي عينتها موسكو في أربع مناطق أوكرانية تنظيم استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا ستجري من 23 إلى 27 سبتمبر. وأكد المستشار الألماني من على منبر الجمعية العامة أنها استفتاءات «وهمية لن نقبلها» في حين تحدث إيمانويل ماكرون عن «مهزلة». إلا أن دول الجنوب مغتاظة من تركيز الدول الغربية على أوكرانيا في حين تعاني البشرية جمعاء من أزمات عدة.

الغرب والحاجات الغذائية

وتعهد الأميركيون والأوروبيون والأفارقة الثلاثاء في إعلان مشترك التحرك «بشكل عاجل وواسع وبالتنسيق لتلبية الحاجات الغذائية العاجلة لمئات ملايين الأشخاص عبر العالم». وقال الرئيس الفرنسي إن الوقت غير مؤات «لاختيار معسكر بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب بل ثم مسؤولية لكل الذين يتمسكون بالسلام وهو أثمن ما نملكه» متهما مباشرة روسيا بأنها مسؤولة «عن عودة النزاعات الإمبريالية والاستعمارية».

وشدد رئيس السنغال ماكي سال الذي يرأس الاتحاد الأفريقي على ضرورة «التحرك معا» مضيفا «أتيت لأقول إن أفريقيا عانت ما يكفي من عبء التاريخ ولا تريد أن تكون مسرحا لحرب باردة جديدة».

وتردد التوتر الناجم عن الحرب في أوكرانيا في الشعور بالاستياء بين الشمال والجنوب بشأن مكافحة التغير المناخي. فالدول الفقيرة التي تتحمل العبء الأكبر من تداعيات الاحترار المناخي المدمرة وهي غير مسؤولة عنه، تكافح خصوصا لحمل الدول الغنية على احترام وعودها بتقديم مساعدة مالية لها.

ماكرون: الكرة في ملعب إيران

قال أنطونيو غوتيريس «حان الوقت لتجاوزات هذه المحادثات التي لا تنتهي» داعيا الدول الغنية إلى فرض ضريبة على أرباح شركات قطاع الطاقة الأحفورية و«توجيهها» إلى الدول التي تتكبد «خسائر وأضرار» جراء التغير المناخي وإلى شعوب تعاني من التضخم.

وقبل أقل من شهرين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) في مصر دعا أيضا إلى وضع حد «لحربنا الانتحارية ضد الطبيعة». ويندرج البرنامج النووي الإيراني ضمن القضايا التي تثير قلق الأسرة الدولية.

وشدد إيمانيول ماكرون بعد لقاء طويل مع نظيره الإيراني «الكرة الآن في ملعب إيران» فيما مفاوضات لإحياء اتفاق ابرم العام 2015 حول البرنامج النووي الإيراني في طريق مسدود. وأكد أيضا انه شدد مع رئيسي على احترام حقوق المرأة في إيران في وقت جرت فيه تظاهرات في مدن إيرانية عدة بعد وفاة شابة أوقفتها شرطة الأخلاق. وأشاد الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش بهذه المرأة ماهسا أميني داعيا إلى «وضع حد لتجاوزات النافذين أينما وجدوا».