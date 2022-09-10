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ألبانيا تتعرض لهجوم إلكتروني جديد وتحمل إيران مسؤوليته

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 سبتمبر 2022, 05:16 مساء
ألبانيا تتعرض لهجوم إلكتروني جديد وتحمل إيران مسؤوليته
علم دولة ألبانيا. (الإنترنت)
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تعرضت ألبانيا لهجوم إلكتروني جديد استهدف شرطتها، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الألبانية السبت، متهمة مجددًا إيران، بعد ثلاثة أيام من قرار تيرانا قطع علاقاتها مع طهران بعدما حملتها مسؤولية هجوم مماثل في يوليو.

وأورد بيان الداخلية أن «الأنظمة المعلوماتية للشرطة الوطنية تعرضت الجمعة، لهجوم إلكتروني، نفذته بحسب المعلومات الأولية الجهات نفسها التي هاجمت في يوليو أنظمة الخدمات العامة والحكومية في البلاد»، بحسب «فرانس برس».

 عقوبات على الوزارة الإيرانية
دانت طهران «بشدة» السبت، العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على وزارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية، على خلفية اتهامها بالوقوف خلف هجوم إلكتروني استهدف ألبانيا في يوليو. وأبدى الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إدانة الوزارة «بشدة خطوة وزارة الخزانة الأميركية في فرض الحظر مرارًا على وزارة الأمن الإيرانية ووزيرها»، إسماعيل خطيب.

ورأى في بيان أن «الحظر الجديد، كإجراءات الحظر الأميركية غير القانونية السابقة ضد وزارة الأمن، لن يكون قادرا أبدًا على إحداث أي خلل في عزم خدمة أمن الشعب الإيراني في هذا الجهاز الشامخ».

وفرضت الخزانة الأميركية الجمعة عقوبات على الوزارة الإيرانية لاتهامها بالوقوف خلف هجوم إلكتروني، استهدف ألبانيا المنضوية، كما واشنطن، في حلف شمال الأطلسي.

إدارة شبكات في مجالات التجسس الإلكتروني والقرصنة
كذلك اتهمت واشنطن الوزارة الإيرانية، بإدارة شبكات في مجالات التجسس الإلكتروني والقرصنة وبرمجيات الفدية.

وأعلنت ألبانيا الأربعاء، قطع علاقاتها مع إيران على خلفية هذا الهجوم الذي أوضحت أنه وقع في 15 يوليو، وهدف لشل المرافق العامة والوصول إلى بيانات في دوائر حكومية. وأكدت تيرانا فشل الهجوم في تحقيق أهدافه، أو إلحاق أي ضرر دائم.

- واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجوم إلكتروني استهدف ألبانيا
-  إيران تدين عقوبات أميركية على خلفية هجوم إلكتروني استهدف ألبانيا

ورأى كنعاني أن مسارعة الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات في حق إيران، «من خلال اللجوء إلى نفس الاتهام الزائف وغير المثبت، يظهر بوضوح أن مصمم هذا السيناريو ليس الحكومة الألبانية، بل الحكومة الأميركية».

وكانت العلاقات بين طهران وتيرانا متوترة منذ أعوام على خلفية استضافة ألبانيا لمنظمة مجاهدي خلق المصنّفة «إرهابية» من قبل الجمهورية الإسلامية، التي تتهمها بالوقوف وراء الكثير من الهجمات والتفجيرات.

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