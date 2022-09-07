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مالي: تنظيم «داعش» يسيطر على مدينة تلاتيت الاستراتيجية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 08:21 مساء
مالي: تنظيم «داعش» يسيطر على مدينة تلاتيت الاستراتيجية
عناصر من جيش مالي (الإنترنت)
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بعد ساعات من الاشتباكات بين جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب العربي»، وتنظيم «داعش في الصحراء الكبرى». استولى مقاتلو «داعش» على مدينة تلاتيت الاستراتيجية، على بعد 150 كيلومترًا من مدينة غاو شمال مالي مباشرة بعد دخول مقاتلي التنظيم المدينة، وفر الآلاف من السكان باتجاه مدينة غاو شمال البلاد حسب ما أفادت مصادر محلية من مدينة تلاتيت.

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تلاتيت هي نقطة استراتيجية، عند التقاء مناطق نفوذ الجماعات المسلحة المختلفة، والطرق الرئيسية التي تربط مناطق البلاد ببعضها، بحسب «مونت كارلو».

ضرب أرتال الجماعات المتطرفة بالطيران
وحاول الجيش المالي منع الجماعات «المتطرفة» من السيطرة على المدينة عن طريق ضرب أرتال هذه الجماعات بالطيران، وبغارات متواصلة حتى صباح يوم الأربعاء ولكن دون جدوى ليضطر بعد ذلك للانسحاب مساءً من المنطقة، تاركًا لها تواجه قدرها المحتوم في ظل سيطرة تنظيم «داعش» الدموي.

يشير الكثير من المراقبين إلى أن السبب الرئيسي لتصاعد هجمات الجماعات «المتطرفة» في مالي؛ لأن هذه الجماعات أصبحت تتمتع بحرية في الحركة والتنقل بين مناطق البلاد بعد الانسحاب الفرنسي من مالي، حيث وصلت الهجمات الإرهابية لمركز القرار في العاصمة المالية باماكو.

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