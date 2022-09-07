Atwasat

وكالة الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز الحد المسموح بـ19 مرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 03:49 مساء
وكالة الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز الحد المسموح بـ19 مرة
منشأة نووية إيرانية. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، أن إيران واصلت في الأشهر الأخيرة تخزين اليورانيوم المخصّب، وبات مخزونها الآن يتجاوز بأكثر من 19 مرة الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم العام 2015.

وجاء في تقرير اطلعت عليه وكالة «فرانس برس» قبل أيام من انعقاد مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغ حتى 21 أغسطس ما يقدّر بـ3940 كيلوغراما، بزيادة قدرها 131.6 كيلوغرام مقارنة بالتقرير الفصلي السابق.

وأضحت الوكالة أنها «لا تستطيع ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلميّ حصرًا»، بسبب عدم ردّ طهران على مسألة المواقع غير المعلنة المشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرّح عنها.

وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي، في تقرير نُشر قبل أيام من انعقاد مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إنه يشعر «بقلق متزايد» في وقت «لم يُحرز أي تقدّم» في ملف آثار اليورانيوم المخصّب التي عُثر عليها في الماضي في أماكن مختلفة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هذا المساء»: مبعوث أممي جديد لليبيا: هل يلقى مصير أسلافه؟

«هذا المساء»: مبعوث أممي جديد لليبيا: هل يلقى مصير أسلافه؟
شاهد .. منتخب البرازيل يضرب موعدا مع الأرجنتين في مونديال الطائرة

شاهد .. منتخب البرازيل يضرب موعدا مع الأرجنتين في مونديال الطائرة
أنشيلوتي: إصابة بنزيما ليست خطيرة شعر بالقليل من الانزعاجات

أنشيلوتي: إصابة بنزيما ليست خطيرة شعر بالقليل من الانزعاجات
تحقيقات | المبيد الحشري وفاجعة أطفال زناتة.. من المسؤول؟

تحقيقات | المبيد الحشري وفاجعة أطفال زناتة.. من المسؤول؟
كاركاتير حليم - السنغالي عبدالله باتيلي يعين مبعوثا أمميا إلى ليبيا

كاركاتير حليم - السنغالي عبدالله باتيلي يعين مبعوثا أمميا إلى ليبيا
إنتر التاريخي جاهز للعملاق البافاري في دوري الأبطال.. الأربعاء

إنتر التاريخي جاهز للعملاق البافاري في دوري الأبطال.. الأربعاء
كلوب يبحث علاج مشاكل ليفربول الفنية أمام نابولي بدوري الأبطال بالتوقيت الليبي

كلوب يبحث علاج مشاكل ليفربول الفنية أمام نابولي بدوري الأبطال بالتوقيت الليبي
مسؤولون سابقون في «بنتاغون» يحذرون من تدهور العلاقات بين السياسيين والعسكريين

مسؤولون سابقون في «بنتاغون» يحذرون من تدهور العلاقات بين السياسيين والعسكريين
ألبانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران متهمة إياها بهجوم إلكتروني

ألبانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران متهمة إياها بهجوم إلكتروني
بوتين للأوروبيين: سنوقف شحنات الغاز والنفط إذا حُدّد سقف للأسعار

بوتين للأوروبيين: سنوقف شحنات الغاز والنفط إذا حُدّد سقف للأسعار
«واشنطن بوست»: ترامب احتفظ بوثائق سرية حول القدرات النووية لدولة أجنبية

«واشنطن بوست»: ترامب احتفظ بوثائق سرية حول القدرات النووية لدولة أجنبية
مشوار توخيل قبل الإقالة من تشيلسي: ألقاب مهمة ونتائج مثيرة وأزمة سياسية وسط صفقات بـ282 مليون يورو

مشوار توخيل قبل الإقالة من تشيلسي: ألقاب مهمة ونتائج مثيرة وأزمة سياسية وسط ...
6 كتّاب من 4 قارات في القائمة النهائية لـ«بوكر»

6 كتّاب من 4 قارات في القائمة النهائية لـ«بوكر»
بايدن يرفض تصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب».. وإدارته توضح الأسباب

بايدن يرفض تصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب».. وإدارته توضح الأسباب
شلل الوجه الجزئي يدفع جاستن بيبر لإلغاء حفلاته

شلل الوجه الجزئي يدفع جاستن بيبر لإلغاء حفلاته
«جيمس ويب» يكشف تفاصيل جديدة عن سديم الرتيلاء

«جيمس ويب» يكشف تفاصيل جديدة عن سديم الرتيلاء
بوتين: عزل روسيا مستحيل والعقوبات الأوروبية تهدد العالم بأسره

بوتين: عزل روسيا مستحيل والعقوبات الأوروبية تهدد العالم بأسره
بالزي التقليدي.. طلبة الشهادة الثانوية في تاجوراء يحتفلون بانتهاء الامتحانات

بالزي التقليدي.. طلبة الشهادة الثانوية في تاجوراء يحتفلون بانتهاء الامتحانات
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ألبانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران متهمة إياها بهجوم إلكتروني
ألبانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران متهمة إياها بهجوم ...
مسؤولون سابقون في «بنتاغون» يحذرون من تدهور العلاقات بين السياسيين والعسكريين
مسؤولون سابقون في «بنتاغون» يحذرون من تدهور العلاقات بين ...
الاتحاد الأوروبي يقترح تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي
الاتحاد الأوروبي يقترح تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي
12 قتيلا و11 جريحا في حريق بفيتنام
12 قتيلا و11 جريحا في حريق بفيتنام
واشنطن تتهم طهران بشن هجوم إلكتروني ضد ألبانيا
واشنطن تتهم طهران بشن هجوم إلكتروني ضد ألبانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا...
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة القطارات
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة ......
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي...
المزيد
الحزب الحاكم الروسي يقترح 4 نوفمبر لاستفتاء ضم الأراضي الأوكرانية التي احتلتها القوات الروسية
الحزب الحاكم الروسي يقترح 4 نوفمبر لاستفتاء ضم الأراضي ......
وكالة الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز الحد المسموح بـ19 مرة
وكالة الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز......
إردوغان يتهم الغرب بـ«استفزاز» روسيا
إردوغان يتهم الغرب بـ«استفزاز» روسيا...
واشنطن تتهم طهران بشن هجوم إلكتروني ضد ألبانيا
واشنطن تتهم طهران بشن هجوم إلكتروني ضد ألبانيا...
12 قتيلا و11 جريحا في حريق بفيتنام
12 قتيلا و11 جريحا في حريق بفيتنام...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط