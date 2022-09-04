سالفيني يثير جدلا في إيطاليا لانتقاده العقوبات الأوروبية ضد روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أثار زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف الإيطالي، ماتيو سالفيني، جدلًا الأحد، لتشكيكه في فاعلية العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال سالفيني لراديو «ار تي ال» قبل توجهه إلى المنتدى الاقتصادي «البيت الأوروبي - امبروسيتي» في تشيرنوبيو في شمال إيطاليا، «مرت عدة أشهر ويدفع الناس فواتيرهم أعلى بمرتين أو حتى بأربع مرات وبعد سبعة أشهر لا تزال الحرب مستمرة وخزائن الاتحاد الروسي تمتلئ بالمال»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف خلال المنتدى الاقتصادي الأوروبي في تشيرنوبيو بشمال إيطاليا «نحن بحاجة إلى درع أوروبية» لحماية الشركات والعائلات كما حصل خلال تفشي وباء كوفيد. وقال «إذا أردنا المضي قدمًا في العقوبات فلنفعل ذلك، نريد حماية أوكرانيا لكنني لا أريد أن نؤذي أنفسنا بدلًا من الإضرار بالجهات التي نعاقبها».

إعادة التفكير في استراتيجية إنقاذ الوظائف

وجاء ذلك بعدما كتب في تغريدة السبت «هل تعمل العقوبات؟ لا. حتى اليوم، هؤلاء الذين عوقبوا هم الفائزون، بينما الذين فرضوا العقوبات يدفعون الثمن». وأضاف «من الواضح أن ثمة في أوروبا من يخطئ في الحسابات، من الضروري إعادة التفكير في استراتيجية إنقاذ الوظائف والشركات في إيطاليا».

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ورد زعيم الحزب الديمقراطي، إنريكو ليتا، أحد خصومه الرئيسيين في الحملة الجارية حاليًا للانتخابات التشريعية المقررة في 25 سبتمبر، في تغريدة، «أعتقد أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لما كان قال ذلك بشكل أفضل».

«دعاية بوتين»

وقال للصحافة على هامش المنتدى المنظم على ضفاف بحيرة كومو إنها تصريحات «غير مسؤولة قد تلحق أضرارًا جسيمة بإيطاليا ومصداقيتنا ودورنا في أوروبا».

من جهتها، ردت وزيرة الجنوب مارا كارفانيا «عندما أسمع سالفيني يتحدث عن العقوبات، أشعر بأنني أستمع إلى دعاية بوتين. أنا قلقة بشأن بلد مثل إيطاليا يغازل روسيا». وانسحبت كارفانيا من حزب «فورتسا إيطاليا» المحافظ بزعامة سيلفيو برلوسكوني احتجاجًا على دوره في سقوط حكومة ماريو دراغي.

وأثارت العلاقات بين ماتيو سالفيني وموسكو مخاوف، خصوصًا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، ما يهدد بالانعكاس سلبًا على حزبه وحلفائه في «فورتسا إيطاليا» و«إخوة إيطاليا» (فراتيلي ديتاليا) خلال الحملة الانتخابية.

دعم أوكرانيا وإرسال الأسلحة لكييف

في المقابل، اتخذت زعيمة حزب «إخوة إيطاليا»، جورجيا ميلوني، الذي يتصدر استطلاعات الرأي، مواقف واضحة لصالح دعم أوكرانيا وإرسال الأسلحة لكييف.

وقالت في تشيرنوبيو أمام مجموعة من رواد الأعمال وممثلي التمويل الدولي «إذا توقفت إيطاليا عن إرسال أسلحة أو لم تعد تشارك في العقوبات فماذا سيفعل الغرب؟ لا شيء وسيستمر في إرسالها».

وأضافت «إذا تخلت إيطاليا عن حلفائها فلن يتغير شيء بالنسبة لأوكرانيا، لكن أشياء كثيرة ستتغير بالنسبة إلينا. على دولة تحظى بجدية وتريد الدفاع عن مصالحها أن يكون لها مواقف ذات مصداقية». وينظم «البيت الأوروبي - امبروسيتي» نقاشًا خلال النهار يتوقع أن يجمع القادة الرئيسيين للأحزاب، بمن فيهم ميلوني وماتيو سالفيني وإنريكو ليتا.