إردوغان محذرا اليونان: ستدفعون الثمن حال انتهاك المجال الجوي التركي

القاهرة - بوابة الوسط

حذّر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليونان السبت من أنها ستدفع «ثمنًا باهظًا» في حال واصلت انتهاك المجال الجوي التركي و«مضايقة» الطائرات التركية فوق بحر إيجه.

وقال إردوغان أمام حشد في منطقة البحر الأسود، «أيها اليونان، ألقي نظرة على التاريخ. إذا مضيتِ قدمًا، ستدفعين ثمنًا باهظًا». والأحد الماضي، أعلنت تركيا أن طائرات تركية كانت في مهمّة في بحر إيجه وفي شرق البحر المتوسط استُهدفت من جانب اليونان بنظام الدفاع الجوّي «اس-300»، مندّدة بـ«عمل عدائي»، بحسب «فرانس برس».

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وقام نظام الدفاع الجوي اليوناني المتمركز في جزيرة كريت بـ«إغلاق» أجهزة الاستشعار المنصوبة على طائرات «إف-16» التركية التي كانت تجري الثلاثاء الماضي مهمة استطلاع على علوّ 10 آلاف قدم غرب جزيرة رودس، وفق ما أفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية. وأكدت المصادر أن هذه الخطوة توازي «عملا عدائيا» بحسب قواعد الاشتباك في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بحسب «فرانس برس».

خلافات تعود للماضي حول الحدود البحرية والجوية

غير أن الطائرات التركية «نفّذت مهمتها وعادت إلى قاعدتها سالمة». اشتكت تركيا في الأشهر الأخيرة من أعمال لليونان وصفتها بالاستفزازية والمضرّة بجهود السلام.

وبين الدولتين الجارتين العضوين في الناتو، خلافات تعود للماضي حول الحدود البحرية والجوية تدفع القوات الجوية إلى تنفيذ دوريات ومهمات اعتراضية بوتيرة شبه يومية، لا سيما في محيط الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية. وتتهم أتينا أنقرة بإرسال طائراتها للتحليق فوق الجزر اليونانية.