اليونان تتهم إيران بـ«القرصنة» بعد احتجاز ناقلتي نفط لها في الخليج

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت وزارة الخارجية اليونانية إيران، الجمعة، بممارسة «القرصنة» بعدما أعلنت طهران احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج.

وقالت الخارجية في بيان إن «هذه الأفعال بمثابة قرصنة»، داعية المواطنين اليونانيين إلى تجنب التوجه إلى إيران، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز الناقلتين، في خطوة تأتي وسط توتر بين طهران وأثينا بعد إعلان الأخيرة أنها ستسلم واشنطن حمولة من النفط الإيراني كانت على متن ناقلة أوقفتها.

وأفاد الحرس الثوري بأن قواته البحرية «أوقفت اليوم (الجمعة) ناقلتي نفط يونانيتين بسبب مخالفات ارتكبتهما في الخليج الفارسي».