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تركيا تتهم اليونان بـ«عمل عدائي» ضد طائراتها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 أغسطس 2022, 03:31 مساء
تركيا تتهم اليونان بـ«عمل عدائي» ضد طائراتها
طائرة من طراز "أتلانتيك 2" في قاعدة عسكرية في جزيرة كريت اليونانية. (أ ف ب)
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أعلنت تركيا، الأحد، أن طائرات تركية كانت في مهمّة في بحر إيجه وفي شرق البحر المتوسط استُهدفت بنظام الدفاع الجوّي «اس-300» لليونان، مندّدة بـ«عمل عدائي».

وقام نظام الدفاع الجوي اليوناني المتمركز في جزيرة كريت بـ«إغلاق» أجهزة الاستشعار المنصوبة على طائرات «إف-16» التركية التي كانت تجري الثلاثاء الماضي مهمة استطلاع على علوّ 10 آلاف قدم غرب جزيرة رودس، وفق ما أفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية. وأكدت المصادر أن هذه الخطوة توازي «عملا عدائيا» بحسب قواعد الاشتباك في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بحسب «فرانس برس».

 خلافات تعود للماضي حول الحدود البحرية والجوية
غير أن الطائرات التركية «نفّذت مهمتها وعادت إلى قاعدتها سالمة». اشتكت تركيا في الأشهر الأخيرة من أعمال لليونان وصفتها بالاستفزازية والمضرّة بجهود السلام.

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وبين الدولتين الجارتين العضوين في الناتو، خلافات تعود للماضي حول الحدود البحرية والجوية تدفع القوات الجوية إلى تنفيذ دوريات ومهمات اعتراضية بوتيرة شبه يومية، لا سيما في محيط الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية. وتتهم أتينا أنقرة بإرسال طائراتها للتحليق فوق الجزر اليونانية.

وتؤكد تركيا من جهتها أن اليونان تحشد جنودًا في جزر من بحر إيجه، بما يخالف معاهدات السلام المبرمة في أعقاب الحربين العالميتين.

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