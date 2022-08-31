غارة جوية على عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي

القاهرة - بوابة الوسط

استهدفت غارة جوية ليل الثلاثاء-الأربعاء مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، حسب ما أعلن المقاتلون الذين يسيطرون على الإقليم ومسؤول في مستشفى محلي.

وقال الناطق باسم السلطة التابعة للمقاتلين في تيغراي، غيتاتشو رضا، في تغريدة على «تويتر»، إن «غارة ليلية بطائرة دون طيار استهدفت ميكيلي»، مؤكدا أنه «لا توجد أهداف عسكرية» في الموقع المستهدف. بدوره، أكد رئيس المستشفى الرئيسي في ميكيلي كيبروم غبريسيلاسي، في تغريدة على «تويتر» أن «غارة بطائرة دون طيار في ميكيلي، قرابة منتصف الليل» أدت إلى سقوط «ضحايا نقلوا إلى المستشفى»، من دون أن يحدد عددهم، وفق وكالة «فرانس برس».

ويُمنع على الصحفيين الوصول إلى شمال إثيوبيا، ما يجعل التحقق من صحة المعلومات بشكل مستقل أمرا غير ممكن. كذلك فإن شبكات الهاتف المحمول والإنترنت في هذه المناطق متضررة أو مقطوعة.

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تجدد المعارك في إثيوبيا

وبعد هدنة استمرت خمسة أشهر، تجددت المعارك في 24 أغسطس بين الجيش الفدرالي ومقاتلي تيغراي مع تبادل الطرفين الاتهامات بإشعال المواجهات.

وأعلن مقاتلو تيغراي، الثلاثاء، أنهم لا يزالون منفتحين على إجراء مفاوضات مع الحكومة الفدرالية، لكنهم في الوقت نفسه عازمون على مواصلة التقدم في شمال إثيوبيا ما دامت التعزيزات العسكرية الحكومية تشكل «تهديدا» لمنطقتهم.

وأفادت مصادر دبلوماسية وإنسانية وشهود عيان أن مقاتلي تيغراي تقدموا في الأيام الأخيرة حوالى خمسين كيلومترا جنوب حدود تيغراي، داخل منطقة أمهرة المجاورة، وكذلك جنوب شرق منطقة عفر. وبعد هزيمتهم أمام الجيش الفدرالي في نوفمبر 2020، استعاد مقاتلو تيغراي منتصف 2021 السيطرة على غالبية المنطقة إثر هجوم مضاد جعلهم يقتربون من العاصمة أديس أبابا.