Atwasat

غارة جوية على عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 أغسطس 2022, 11:22 صباحا
غارة جوية على عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي
امرأة تعبر أمام دبابة لمقاتلي تيغراي متروكة في جنوب ميهوني بجنوب الإقليم، 11 ديسمبر 2020. (أ ف ب)
alwasat radio

استهدفت غارة جوية ليل الثلاثاء-الأربعاء مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، حسب ما أعلن المقاتلون الذين يسيطرون على الإقليم ومسؤول في مستشفى محلي.

وقال الناطق باسم السلطة التابعة للمقاتلين في تيغراي، غيتاتشو رضا، في تغريدة على «تويتر»، إن «غارة ليلية بطائرة دون طيار استهدفت ميكيلي»، مؤكدا أنه «لا توجد أهداف عسكرية» في الموقع المستهدف. بدوره، أكد رئيس المستشفى الرئيسي في ميكيلي كيبروم غبريسيلاسي، في تغريدة على «تويتر» أن «غارة بطائرة دون طيار في ميكيلي، قرابة منتصف الليل» أدت إلى سقوط «ضحايا نقلوا إلى المستشفى»، من دون أن يحدد عددهم، وفق وكالة «فرانس برس».

ويُمنع على الصحفيين الوصول إلى شمال إثيوبيا، ما يجعل التحقق من صحة المعلومات بشكل مستقل أمرا غير ممكن. كذلك فإن شبكات الهاتف المحمول والإنترنت في هذه المناطق متضررة أو مقطوعة.

- الحكومة الإثيوبية: سلاح الجو الإثيوبي لا يستهدف سوى مواقع عسكرية في تيغراي
- «فرانس برس»: الطيران الإثيوبي قصف عاصمة تيغراي

تجدد المعارك في إثيوبيا
وبعد هدنة استمرت خمسة أشهر، تجددت المعارك في 24 أغسطس بين الجيش الفدرالي ومقاتلي تيغراي مع تبادل الطرفين الاتهامات بإشعال المواجهات.

وأعلن مقاتلو تيغراي، الثلاثاء، أنهم لا يزالون منفتحين على إجراء مفاوضات مع الحكومة الفدرالية، لكنهم في الوقت نفسه عازمون على مواصلة التقدم في شمال إثيوبيا ما دامت التعزيزات العسكرية الحكومية تشكل «تهديدا» لمنطقتهم.

وأفادت مصادر دبلوماسية وإنسانية وشهود عيان أن مقاتلي تيغراي تقدموا في الأيام الأخيرة حوالى خمسين كيلومترا جنوب حدود تيغراي، داخل منطقة أمهرة المجاورة، وكذلك جنوب شرق منطقة عفر. وبعد هزيمتهم أمام الجيش الفدرالي في نوفمبر 2020، استعاد مقاتلو تيغراي منتصف 2021 السيطرة على غالبية المنطقة إثر هجوم مضاد جعلهم يقتربون من العاصمة أديس أبابا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إنتسوغ»: وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط «نورد ستريم»

«إنتسوغ»: وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط «نورد ستريم»
كيف ودع قادة العالم ميخائيل غورباتشيف؟

كيف ودع قادة العالم ميخائيل غورباتشيف؟
السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل

السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل
بـ100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع البرازيلي أنتوني

بـ100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع البرازيلي أنتوني
شاهد .. الفيضانات تغمر «ثلث» باكستان.. ووتيرة الإغاثة تتسارع

شاهد .. الفيضانات تغمر «ثلث» باكستان.. ووتيرة الإغاثة تتسارع
مسلسل المناوشات التي لا تنتهي!

مسلسل المناوشات التي لا تنتهي!
أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون

أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون
«اللعب النظيف» يخرج منتخب ليبيا من بطولة كأس العرب للناشئين (فيديو)

«اللعب النظيف» يخرج منتخب ليبيا من بطولة كأس العرب للناشئين (فيديو)
خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»

خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»
الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل السياسي

الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل ...
كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
ليبيا.. بين التحرش السياسي والعسكري

ليبيا.. بين التحرش السياسي والعسكري
هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟

هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه

صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
نبل سالي روني والعسف الإسرائيلي

نبل سالي روني والعسف الإسرائيلي
«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب

«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب
«طاجين»

«طاجين»
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن

جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي
كيف ودع قادة العالم ميخائيل غورباتشيف؟
كيف ودع قادة العالم ميخائيل غورباتشيف؟
فريق من وكالة الطاقة الذرية في طريقه إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا
فريق من وكالة الطاقة الذرية في طريقه إلى محطة زابوريجيا النووية ...
رئيس ألمانيا يعلق على وفاة غورباتشوف
رئيس ألمانيا يعلق على وفاة غورباتشوف
بكين تشيد بغورباتشوف لـ«مساهمته الإيجابية» في التقارب الصيني السوفياتي
بكين تشيد بغورباتشوف لـ«مساهمته الإيجابية» في التقارب الصيني ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات ......
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا...
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه...
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة القطارات
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة ......
روسيا تصف انفجار مخزن أسلحة في القرم بالعمل «التخريبي»
روسيا تصف انفجار مخزن أسلحة في القرم بالعمل «التخريبي»...
المزيد
كييف تتهم موسكو بقصف مدينة قريبة من محطة زابوريجيا النووية
كييف تتهم موسكو بقصف مدينة قريبة من محطة زابوريجيا النووية...
بوتين: غورباتشوف كان له تأثير كبير على تاريخ العالم
بوتين: غورباتشوف كان له تأثير كبير على تاريخ العالم...
غارة جوية على عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي
غارة جوية على عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي...
بكين تشيد بغورباتشوف لـ«مساهمته الإيجابية» في التقارب الصيني السوفياتي
بكين تشيد بغورباتشوف لـ«مساهمته الإيجابية» في التقارب الصيني......
رئيس ألمانيا يعلق على وفاة غورباتشوف
رئيس ألمانيا يعلق على وفاة غورباتشوف...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط