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وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 أغسطس 2022, 10:50 مساء
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي
على اليمين ميخائيل غورباتشيف آخر زعيم للاتحاد السوفياتي، وفي الخلفية يظهر رئيس الولايات المتحدة سابقًا رونالد ريغان ، وعلى اليسار غورباتشيف وقد تقادم في العمر (أرشيفية: الإنترنت)
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توفي ميخائيل غورباتشيف، آخر زعيم للاتحاد السوفياتي، عن 91 عاماً في روسيا الثلاثاء، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن المستشفى حيث كان يتعالج.

وقال «المستشفى المركزي العيادي» التابع للرئاسة الروسية في بيان أوردته وكالات «إنترفاكس» و«تاس» و«ريا نوفوستي» إنّه «مساء اليوم (الثلاثاء) وبعد صراع طويل مع مرض خطير، توفي ميخائيل سيرغي غورباتشيف».

وغورباتشيف الذي وصل إلى السلطة في 1985، أطلق موجة إصلاحات سياسية واقتصادية هدفت إلى تحديث الاتحاد السوفياتي الذي كان يعاني من أزمات حادّة.

وكان غورباتشيف من أنصار التقارب مع الغرب وقد فاز في 1990 بجائزة نوبل للسلام. وبين 1990 و1991 تولّى غورباتشيف منصب رئيس الاتحاد السوفياتي قبل أن يضطر في النهاية إلى الاستقالة في 25 كانون الأول/ديسمبر، في خطوة أدّت لانهيار الاتحاد السوفياتي.

كذلك كان غورباتشيف آخر زعيم من حقبة الحرب الباردة لا يزال على قيد الحياة.

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