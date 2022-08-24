Atwasat

واشنطن ترسل ردها بشأن النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي مع إيران

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 أغسطس 2022, 06:58 مساء
واشنطن ترسل ردها بشأن النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي مع إيران
الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس. (الإنترنت)
alwasat radio

أكدت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها أرسلت ردها على مقترحات إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي عبر وسطاء الاتحاد الأوروبي، وسط زخم لإعادة تفعيل التفاهم الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، «كما تعلمون تلقينا من الاتحاد الأوروبي تعليقات إيران على النص النهائي الذي اقترحه» التكتل. وتابع: «آراؤنا بشأن هذه التعليقات أصبحت ناجزة الآن. اليوم أرسلنا ردنا إلى الاتحاد الأوروبي»، وفق «فرانس برس».

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، أنها تلقت وبدأت بدراسة رد الولايات المتحدة على مقترحاتها بشأن النص «النهائي» الذي طرحه الاتحاد الأوروبي ضمن الجهود الهادفة لإحياء الاتفاق النووي للعام 2015. وقال الناطق باسم الوزارة ناصر كنعاني في بيان إن طهران «تلقت عصر اليوم عبر المنسق الأوروبي، رد الحكومة الأميركية على آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن حل القضايا المتبقية في مفاوضات رفع العقوبات».

إيران تبدأ المراجعة الدقيقة لآراء الجانب الأميركي
وأكد أن «عملية المراجعة الدقيقة لآراء الجانب الأميركي بدأت، والجمهورية الإسلامية الإيرانية ستعلن رأيها في هذا السياق إلى المنسق بعد إنهاء مراجعتها». ويأتي ذلك بعد يومين من انتقاد طهران تأخر الرد الأميركي على المقترحات التي تقدمت بها بشأن إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن أحاديًا في العام 2018.

وكانت الجمهورية الإسلامية أعلنت مطلع الأسبوع الماضي، أنها تقدمت بمقترحاتها على «النص النهائي» الذي اقترحه في الثامن من أغسطس، الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن. وأكدت بروكسل وواشنطن في 16 أغسطس أنهما تقومان بدراسة الرد.

-  إيران تعلن تلقي رد الولايات المتحدة على مقترح إحياء الاتفاق النووي
- بوريل يرجح عقد اجتماع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني «الأسبوع الجاري»

وأتاح الاتفاق المبرم بين طهران وست قوى دولية كبرى، واسمه الرسمي «خطة العمل الشاملة المشتركة»، رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجًا عن معظم التزاماتها.

وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين) مباحثات لإحيائه في أبريل 2021، تم تعليقها مرة أولى في يونيو من العام ذاته. وبعد استئنافها في نوفمبر، علقت مجددًا منذ منتصف مارس مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير في سبيل إنجاز التفاهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زيلينسكي في يوم الاستقلال: أوكرانيا ستقاتل «حتى النهاية»

زيلينسكي في يوم الاستقلال: أوكرانيا ستقاتل «حتى النهاية»
في ذكرى استقلالها عن روسيا.. واشنطن ستمنح أوكرانيا 3 مليارات دولار

في ذكرى استقلالها عن روسيا.. واشنطن ستمنح أوكرانيا 3 مليارات دولار
تركيا تعتزم زيادة رحلاتها البحرية لتشمل بنغازي ومصراتة

تركيا تعتزم زيادة رحلاتها البحرية لتشمل بنغازي ومصراتة
الأهلي طرابلس يعلن قائمة فريقه للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

الأهلي طرابلس يعلن قائمة فريقه للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا 2022-2023
كاركاتير خيري - مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس النواب

كاركاتير خيري - مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس ...
صدمة في جنازة ابنة المفكر الداعم للكرملين.. وموسكو :«لا رحمة» مع قاتليها

صدمة في جنازة ابنة المفكر الداعم للكرملين.. وموسكو :«لا رحمة» مع قاتليها
بـ15 هدفا في بداية الموسم.. بايرن ميونخ يعلن التحرر من ليفاندوفسكي

بـ15 هدفا في بداية الموسم.. بايرن ميونخ يعلن التحرر من ليفاندوفسكي
مدافع مانشستر يونايتد يكشف سر الانتصار الناضج أمام ليفربول

مدافع مانشستر يونايتد يكشف سر الانتصار الناضج أمام ليفربول
«بوابة الوسط» تستطلع الآراء قبل انطلاق ندوة مدينة البيضاء عن الاحتراف

«بوابة الوسط» تستطلع الآراء قبل انطلاق ندوة مدينة البيضاء عن الاحتراف
عام دراسي جديد في اليمن: التلاميذ غابوا بسبب الحرب والفقر

عام دراسي جديد في اليمن: التلاميذ غابوا بسبب الحرب والفقر
حكومة باشاغا: نمد أيدينا بالسلام.. ولا قتال مع من اتبع الشرعية

حكومة باشاغا: نمد أيدينا بالسلام.. ولا قتال مع من اتبع الشرعية
صنع الله يحذر من تخريد مصفاة رأس لانوف وتقدير قيمتها بـ«صفر»

صنع الله يحذر من تخريد مصفاة رأس لانوف وتقدير قيمتها بـ«صفر»
الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»

الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»
تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه

تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ141 شركة خلال أسبوع

«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ141 شركة خلال أسبوع
بالفيديو: السوائل الموجودة في سيارتك ووظيفتها

بالفيديو: السوائل الموجودة في سيارتك ووظيفتها
ماليزيا: المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق

ماليزيا: المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق
النيابة العامة تعلن ضبط مسربي امتحانات الثانوية العامة

النيابة العامة تعلن ضبط مسربي امتحانات الثانوية العامة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن يعلن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بنحو 3 مليارات دولار
بايدن يعلن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بنحو 3 مليارات دولار
سلاح الجو الإثيوبي يعلن إسقاط طائرة تنقل أسلحة لمتمردي تيغراي
سلاح الجو الإثيوبي يعلن إسقاط طائرة تنقل أسلحة لمتمردي تيغراي
غوتيريس: مرور ستة أشهر على الحرب الأوكرانية محطة مفصلية «حزينة ومفجعة»
غوتيريس: مرور ستة أشهر على الحرب الأوكرانية محطة مفصلية «حزينة ...
زيلينسكي لمجلس الأمن: على روسيا وقف «ابتزازها النووي» و«الانسحاب» من محطة زابوريجيا
زيلينسكي لمجلس الأمن: على روسيا وقف «ابتزازها النووي» و«الانسحاب»...
غوتيريس يدعو إلى وقف «فوري» لإطلاق النار في إثيوبيا
غوتيريس يدعو إلى وقف «فوري» لإطلاق النار في إثيوبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات ......
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا...
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه...
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان...
محكمة روسية تدين نجمة كرة السلة الأميركية بتهريب القنب
محكمة روسية تدين نجمة كرة السلة الأميركية بتهريب القنب...
المزيد
الاتحاد الإفريقي يدعو إلى «وقف تصعيد» القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي
الاتحاد الإفريقي يدعو إلى «وقف تصعيد» القتال في إقليم تيغراي......
واشنطن ترسل ردها بشأن النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي مع إيران
واشنطن ترسل ردها بشأن النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي مع ......
إيران تعلن تلقي رد الولايات المتحدة على مقترح إحياء الاتفاق النووي
إيران تعلن تلقي رد الولايات المتحدة على مقترح إحياء الاتفاق ......
غوتيريس يدعو إلى وقف «فوري» لإطلاق النار في إثيوبيا
غوتيريس يدعو إلى وقف «فوري» لإطلاق النار في إثيوبيا...
زيلينسكي لمجلس الأمن: على روسيا وقف «ابتزازها النووي» و«الانسحاب» من محطة زابوريجيا
زيلينسكي لمجلس الأمن: على روسيا وقف «ابتزازها النووي» ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط