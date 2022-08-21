هل تدرس اليابان تطوير صواريخها البعيدة المدى في ظل التهديد الصيني؟

القاهرة - بوابة الوسط

تدرس اليابان نشر أكثر من ألف صاروخ «كروز» بعيد المدى لتعزيز قدرتها على مواجهة تهديدات الصين الإقليمية المتزايدة، وفق ما ذكرت جريدة «يوميوري شيمبون» المحلية الأحد.

وتخطط طوكيو لتطوير صواريخ مضادة للسفن لزيادة مداها من مئة كيلومتر إلى نحو ألف كيلومتر، وهو ما سيكون كافيًا للوصول إلى مناطق الصين الساحلية وكوريا الشمالية، وفق ما نقلت الجريدة عن مصادر لم تسمها، وفق «فرانس برس».

الصواريخ ستنشر في منطقة كيوشو ومحيطها

كما سيتعين القيام بعمليات تحديث لتمكين السفن والطائرات التي تملكها اليابان حاليًا من إطلاق صواريخ جديدة يمكن أن تضرب أهدافًا على البر، بحسب الجريدة.

وذكرت «يوميوري» أن الصواريخ ستنشر في منطقة كيوشو ومحيطها وعلى الجزر الواقعة في جنوب غرب اليابان قرب تايوان. والخطة جزء من محاولة اليابان تقليص فجوة الإمكانات الصاروخية مع الصين والتعامل في الوقت ذاته مع التهديدات الكورية الشمالية، بحسب الجريدة.

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يذكر أن دستور اليابان ما بعد الحرب العالمية الثانية لا يعترف رسميًا بالجيش، بينما يقتصر الإنفاق الدفاعي على تمويل الإمكانات الدفاعية. وأدى التوتر الجيوسياسي أخيرًا، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا ومواقف الصين الأكثر عدائية تجاه تايوان، إلى ازدياد الدعوات داخل اليابان لإعادة النظر في البرامج الدفاعية.

زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير

وتعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير، علمًا بأنه بقي عند نحو واحد في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن وزارة الدفاع اليابانية ستطلب على الأغلب 5.5 تريليون ين (40.2 مليار دولار) للعام المالي المقبل، مقارنة بمبلغ 5.18 تريليون ين طلبت تخصيصه لها في العام المالي الحالي.

لكن يتوقع أن تطالب الوزارة أيضًا بإقرار قائمة من المعدات التي لم يحدد سعرها، بما في ذلك كلفة تطوير صواريخ «كروز» بعيدة المدى، وفق ما ذكرت جريدة «أساهاي شيمبون».