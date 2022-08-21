Atwasat

هل تدرس اليابان تطوير صواريخها البعيدة المدى في ظل التهديد الصيني؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 أغسطس 2022, 06:02 مساء
هل تدرس اليابان تطوير صواريخها البعيدة المدى في ظل التهديد الصيني؟
معدات عسكرية يابانية. (الإنترنت)
alwasat radio

تدرس اليابان نشر أكثر من ألف صاروخ «كروز» بعيد المدى لتعزيز قدرتها على مواجهة تهديدات الصين الإقليمية المتزايدة، وفق ما ذكرت جريدة «يوميوري شيمبون» المحلية الأحد.

وتخطط طوكيو لتطوير صواريخ مضادة للسفن لزيادة مداها من مئة كيلومتر إلى نحو ألف كيلومتر، وهو ما سيكون كافيًا للوصول إلى مناطق الصين الساحلية وكوريا الشمالية، وفق ما نقلت الجريدة عن مصادر لم تسمها، وفق «فرانس برس».

 الصواريخ ستنشر في منطقة كيوشو ومحيطها 
كما سيتعين القيام بعمليات تحديث لتمكين السفن والطائرات التي تملكها اليابان حاليًا من إطلاق صواريخ جديدة يمكن أن تضرب أهدافًا على البر، بحسب الجريدة.

وذكرت «يوميوري» أن الصواريخ ستنشر في منطقة كيوشو ومحيطها وعلى الجزر الواقعة في جنوب غرب اليابان قرب تايوان. والخطة جزء من محاولة اليابان تقليص فجوة الإمكانات الصاروخية مع الصين والتعامل في الوقت ذاته مع التهديدات الكورية الشمالية، بحسب الجريدة.

-  رئيس وزراء اليابان يعلق على إطلاق الصين صواريخ بالستية
-  اليابان تدعو الصين إلى وقف مناوراتها حول تايوان «فورا»

يذكر أن دستور اليابان ما بعد الحرب العالمية الثانية لا يعترف رسميًا بالجيش، بينما يقتصر الإنفاق الدفاعي على تمويل الإمكانات الدفاعية. وأدى التوتر الجيوسياسي أخيرًا، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا ومواقف الصين الأكثر عدائية تجاه تايوان، إلى ازدياد الدعوات داخل اليابان لإعادة النظر في البرامج الدفاعية.

زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير
وتعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير، علمًا بأنه بقي عند نحو واحد في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن وزارة الدفاع اليابانية ستطلب على الأغلب 5.5 تريليون ين (40.2 مليار دولار) للعام المالي المقبل، مقارنة بمبلغ 5.18 تريليون ين طلبت تخصيصه لها في العام المالي الحالي.

لكن يتوقع أن تطالب الوزارة أيضًا بإقرار قائمة من المعدات التي لم يحدد سعرها، بما في ذلك كلفة تطوير صواريخ «كروز» بعيدة المدى، وفق ما ذكرت جريدة «أساهاي شيمبون».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»

«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»
«هذا المساء» .. أرقام النائب العام: فساد.. وتواطؤ.. وضعف الشرطة

«هذا المساء» .. أرقام النائب العام: فساد.. وتواطؤ.. وضعف الشرطة
«هنا ليبيا»: جرائم القتل الاجتماعية في ليبيا أسبابها وكيفية ردعها

«هنا ليبيا»: جرائم القتل الاجتماعية في ليبيا أسبابها وكيفية ردعها
«فلوسنا»: الصحة بين الدواء المقلد وتسعيرة المصحات

«فلوسنا»: الصحة بين الدواء المقلد وتسعيرة المصحات
«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»

«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»
«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»

«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»
بي بي سي: مقتل ابنة حليف مقرب من بوتين إثر انفجار سيارتها بموسكو

بي بي سي: مقتل ابنة حليف مقرب من بوتين إثر انفجار سيارتها بموسكو
«نوستالجيا البشائر».. ندوة عن أعمال الصحفي عوض زاقوب على قناة «الوسط»

«نوستالجيا البشائر».. ندوة عن أعمال الصحفي عوض زاقوب على قناة «الوسط»
وفد من النيجر يؤكد أهمية تنفيذ الطريق الرابط بين الشمال والجنوب «في أقرب وقت»

وفد من النيجر يؤكد أهمية تنفيذ الطريق الرابط بين الشمال والجنوب «في أقرب وقت»
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا

شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب العالمية الأولى

كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب ...
تعديل موعد ومكان إقامة معرض بنغازي الدولي للكتاب

تعديل موعد ومكان إقامة معرض بنغازي الدولي للكتاب
كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس

كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس
بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية

بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية
الطاهر الثابت: العشرة آلاف صورة الأولى هي أسوأ ما لديك

الطاهر الثابت: العشرة آلاف صورة الأولى هي أسوأ ما لديك
فرانس برس: الناشطة السعودية المحكومة بالسجن 34 عاما لم تأخذ التهديدات على محمل الجد

فرانس برس: الناشطة السعودية المحكومة بالسجن 34 عاما لم تأخذ التهديدات على محمل ...
إجراء عمليات جراحية معقدة في مستشفى العيون بطرابلس

إجراء عمليات جراحية معقدة في مستشفى العيون بطرابلس
كلوب يتحدث عن المواجهة الصعبة بين ليفربول مع الجريح يونايتد

كلوب يتحدث عن المواجهة الصعبة بين ليفربول مع الجريح يونايتد
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«تاس»: انفجار سيارة بضواحي موسكو ومقتل سائقها
«تاس»: انفجار سيارة بضواحي موسكو ومقتل سائقها
رئيس كولومبيا يدعو الجيش بقيادة جديدة إلى العمل من أجل «السلام»
رئيس كولومبيا يدعو الجيش بقيادة جديدة إلى العمل من أجل «السلام»
بي بي سي: مقتل ابنة حليف مقرب من بوتين إثر انفجار سيارتها بموسكو
بي بي سي: مقتل ابنة حليف مقرب من بوتين إثر انفجار سيارتها بموسكو
الهند: مقتل 50 شخصا في شمال وشرق البلاد
الهند: مقتل 50 شخصا في شمال وشرق البلاد
بابا الفاتيكان يعرب عن «قلقه» بعد اعتقال أسقف في نيكاراغوا
بابا الفاتيكان يعرب عن «قلقه» بعد اعتقال أسقف في نيكاراغوا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات ......
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا...
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى ......
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه...
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة عسكرية صينية
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة ......
المزيد
هل تدرس اليابان تطوير صواريخها البعيدة المدى في ظل التهديد الصيني؟
هل تدرس اليابان تطوير صواريخها البعيدة المدى في ظل التهديد ......
إصابة رئيس الوزراء الياباني بـ«كوفيد» قبيل مشاركته في مؤتمر بتونس
إصابة رئيس الوزراء الياباني بـ«كوفيد» قبيل مشاركته في مؤتمر ......
باكستان تمنع القنوات التلفزيونية من بث خطابات عمران خان مباشرة
باكستان تمنع القنوات التلفزيونية من بث خطابات عمران خان ......
بابا الفاتيكان يعرب عن «قلقه» بعد اعتقال أسقف في نيكاراغوا
بابا الفاتيكان يعرب عن «قلقه» بعد اعتقال أسقف في نيكاراغوا...
الهند: مقتل 50 شخصا في شمال وشرق البلاد
الهند: مقتل 50 شخصا في شمال وشرق البلاد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط