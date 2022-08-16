Atwasat

الصين تفرض عقوبات على 7 مسؤولين تايوانيين لدعمهم استقلال تايوان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 12:46 مساء
الصين تفرض عقوبات على 7 مسؤولين تايوانيين لدعمهم استقلال تايوان
الجيش الصيني. (الإنترنت)
alwasat radio

فرضت الصين عقوبات على سبعة مسؤولين تايوانيين لدعمهم استقلال تايوان، على ما أعلنت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الثلاثاء.

وتأتي العقوبات بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، لتايوان في وقت سابق من أغسطس الجاري، في خطوة قالت الصين إنها أرسلت إشارة خاطئة إلى القوى المؤيدة لاستقلال الجزيرة، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وترفض تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي ديمقراطي، مزاعم الصين بالسيادة عليها.

- الصين تجري مناورات عسكرية جديدة في محيط تايوان

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إن من بين الذين عاقبهم مكتب شؤون تايوان في الصين سفيرة تايوان الفعلية لدى واشنطن، هسياو بي-كيم، والأمين العام لمجلس الأمن القومي في تايوان، ولنغتون كو.

عقوبات على رئيس حكومة تايوان
وقال ناطق باسم مكتب شؤون تايوان، إن أولئك الذين عوقبوا لن يتمكنوا من زيارة الصين وهونغ كونغ وماكاو، كما لن يُسمح للشركات والمستثمرين المرتبطين بهم بالعمل في الصين.

وكانت الصين قد فرضت من قبل عقوبات على رئيس حكومة تايوان سو تسينغ-تشانغ، ووزير الخارجية جوزيف وو، ورئيس البرلمان يو سي-كون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أمطار غزيرة.. منخفض جوي بارد متوقع على ليبيا الأسبوع المقبل

أمطار غزيرة.. منخفض جوي بارد متوقع على ليبيا الأسبوع المقبل
باشاغا يطالب «المركزي» بتعديل سعر صرف الدينار الليبي

باشاغا يطالب «المركزي» بتعديل سعر صرف الدينار الليبي
بوتين يروج لأسلحة روسية مجربة في ميدان القتال

بوتين يروج لأسلحة روسية مجربة في ميدان القتال
انسحاب آخر كتيبة فرنسية من مالي بعد 9 أعوام من التواجد

انسحاب آخر كتيبة فرنسية من مالي بعد 9 أعوام من التواجد
المنتخب الوطني الليبي للشباب يخسر أمام الكاميرون في بطولة أفريقيا للطائرة

المنتخب الوطني الليبي للشباب يخسر أمام الكاميرون في بطولة أفريقيا للطائرة
كيف احتفلت «طالبان» بمرور عام على عودتها إلى السلطة؟

كيف احتفلت «طالبان» بمرور عام على عودتها إلى السلطة؟
الوليد بن طلال استثمر 530 مليون دولار في شركات روسية قبل غزو أوكرانيا بيومين

الوليد بن طلال استثمر 530 مليون دولار في شركات روسية قبل غزو أوكرانيا بيومين
الجامعات الأميركية تهيمن على تصنيف «شنغهاي» لأفضل المؤسسات التعليمية

الجامعات الأميركية تهيمن على تصنيف «شنغهاي» لأفضل المؤسسات التعليمية
تركيا تنفرد بصدارة دورة ألعاب التضامن الإسلامي بـ209 ميداليات

تركيا تنفرد بصدارة دورة ألعاب التضامن الإسلامي بـ209 ميداليات
مخاوف السلامة تجبر «مرسيدس» على سحب 10 آلاف سيارة

مخاوف السلامة تجبر «مرسيدس» على سحب 10 آلاف سيارة
60 درجة مئوية كافية لسحق جدري القرود

60 درجة مئوية كافية لسحق جدري القرود
على طريقة الأجداد.. تفل القهوة لتسميد الأرضي الزراعية

على طريقة الأجداد.. تفل القهوة لتسميد الأرضي الزراعية
مشادة عنيفة بين توخيل وكونتي تنتهي بطردهما في قمة «تشيلسي» و«توتنهام» بـ«البريميرليغ» (صور)

مشادة عنيفة بين توخيل وكونتي تنتهي بطردهما في قمة «تشيلسي» و«توتنهام» ...
السفير الليبي يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي في اليمن

السفير الليبي يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي في اليمن
الحداد: سنبني الجيش على الرغم من قلة الإمكانات وانعدام الدعم

الحداد: سنبني الجيش على الرغم من قلة الإمكانات وانعدام الدعم
الكويت تعين سفيرا لدى طهران بعد 7 سنوات من الانقطاع

الكويت تعين سفيرا لدى طهران بعد 7 سنوات من الانقطاع
«حكومة الوحدة» تحيي اليوم الوطني للإصحاح البيئي (فيديو)

«حكومة الوحدة» تحيي اليوم الوطني للإصحاح البيئي (فيديو)
رئيس «سرت لإنتاج النفط» الجديد يتسلم مهام عمله في مراسم استلام وتسليم

رئيس «سرت لإنتاج النفط» الجديد يتسلم مهام عمله في مراسم استلام وتسليم
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
حريق وانفجار ذخائر في قاعدة روسية بالقرم
حريق وانفجار ذخائر في قاعدة روسية بالقرم
وزير الدفاع الروسي: لسنا بحاجة لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا
وزير الدفاع الروسي: لسنا بحاجة لاستخدام الأسلحة النووية في ...
قائد عسكري أميركي: مناورات الصين حول تايوان «غير مسؤولة»
قائد عسكري أميركي: مناورات الصين حول تايوان «غير مسؤولة»
وزارة الدفاع الروسية: لا إصابات خطيرة في انفجار مستودع ذخيرة بالقرم
وزارة الدفاع الروسية: لا إصابات خطيرة في انفجار مستودع ذخيرة ...
الصين تفرض عقوبات على 7 مسؤولين تايوانيين لدعمهم استقلال تايوان
الصين تفرض عقوبات على 7 مسؤولين تايوانيين لدعمهم استقلال تايوان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات ......
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى ......
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه...
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة عسكرية صينية
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة ......
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته بـ«كوفيد-19»
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته ......
المزيد
شبح تنظيم «الدولة الإسلامية» يهدد أفغانستان بعد عام من سيطرة طالبان على كابل
شبح تنظيم «الدولة الإسلامية» يهدد أفغانستان بعد عام من سيطرة......
متطوعون أوكرانيون يتدربون على حرب الشوارع في بريطانيا
متطوعون أوكرانيون يتدربون على حرب الشوارع في بريطانيا...
روسيا تصف انفجار مخزن أسلحة في القرم بالعمل «التخريبي»
روسيا تصف انفجار مخزن أسلحة في القرم بالعمل «التخريبي»...
الصين تفرض عقوبات على 7 مسؤولين تايوانيين لدعمهم استقلال تايوان
الصين تفرض عقوبات على 7 مسؤولين تايوانيين لدعمهم استقلال ......
وزارة الدفاع الروسية: لا إصابات خطيرة في انفجار مستودع ذخيرة بالقرم
وزارة الدفاع الروسية: لا إصابات خطيرة في انفجار مستودع ذخيرة......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط