الصين تفرض عقوبات على 7 مسؤولين تايوانيين لدعمهم استقلال تايوان

القاهرة - بوابة الوسط

فرضت الصين عقوبات على سبعة مسؤولين تايوانيين لدعمهم استقلال تايوان، على ما أعلنت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الثلاثاء.

وتأتي العقوبات بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، لتايوان في وقت سابق من أغسطس الجاري، في خطوة قالت الصين إنها أرسلت إشارة خاطئة إلى القوى المؤيدة لاستقلال الجزيرة، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وترفض تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي ديمقراطي، مزاعم الصين بالسيادة عليها.

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وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إن من بين الذين عاقبهم مكتب شؤون تايوان في الصين سفيرة تايوان الفعلية لدى واشنطن، هسياو بي-كيم، والأمين العام لمجلس الأمن القومي في تايوان، ولنغتون كو.

عقوبات على رئيس حكومة تايوان

وقال ناطق باسم مكتب شؤون تايوان، إن أولئك الذين عوقبوا لن يتمكنوا من زيارة الصين وهونغ كونغ وماكاو، كما لن يُسمح للشركات والمستثمرين المرتبطين بهم بالعمل في الصين.

وكانت الصين قد فرضت من قبل عقوبات على رئيس حكومة تايوان سو تسينغ-تشانغ، ووزير الخارجية جوزيف وو، ورئيس البرلمان يو سي-كون.